Жену Джастина Бибера довели до слез фанаты Селены Гомес

Настоящая мелодрама разыгралась на красной ковровой дорожке ежегодного мероприятия Met Gala. Об этом пишет Teleprogramma.pro. При появлении Джастина Бибера и его жены Хейли фанаты бывшей возлюбленной певца Селены Гомес принялись скандировать ее имя. Кроме того, они начали кричать оскорбления в адрес Хейли. Поклонники Бибера и Гомес все еще не могут смириться, что певец женился на другой женщине.