Жену Джастина Бибера довели до слез фанаты Селены Гомес

Настоящая мелодрама разыгралась на красной ковровой дорожке ежегодного мероприятия Met Gala. Об этом пишет Teleprogramma.pro. При появлении Джастина Бибера и его жены Хейли фанаты бывшей возлюбленной певца Селены Гомес принялись скандировать ее имя. Кроме того, они начали кричать оскорбления в адрес Хейли. Поклонники Бибера и Гомес все еще не могут смириться, что певец женился на другой женщине.
Хейли расплакалась на глазах у всех. Бибер нежно вытер ее слезы, обнял и стал уговаривать ее успокоиться. В конце концов пара продолжила позировать фотографам, но Хейли надела солнечные очки, чтобы скрыть заплаканные глаза.
Личная жизнь Ким Кардашьян также полна слез, ведь стало известно о регулярных изменах Канье Уэста.