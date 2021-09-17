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Жену Джастина Бибера довели до слез фанаты Селены Гомес

Кристина Уколова
1 час назад

Настоящая мелодрама разыгралась на красной ковровой дорожке ежегодного мероприятия Met Gala. Об этом пишет Teleprogramma.pro. При появлении Джастина Бибера и его жены Хейли фанаты бывшей возлюбленной певца Селены Гомес принялись скандировать ее имя. Кроме того, они начали кричать оскорбления в адрес Хейли. Поклонники Бибера и Гомес все еще не могут смириться, что певец женился на другой женщине.

Жену Джастина Бибера довели до слез фанаты Селены Гомес
Фото: @haileybieber@haileybieber
@haileybieber

Хейли расплакалась на глазах у всех. Бибер нежно вытер ее слезы, обнял и стал уговаривать ее успокоиться. В конце концов пара продолжила позировать фотографам, но Хейли надела солнечные очки, чтобы скрыть заплаканные глаза.

Личная жизнь Ким Кардашьян также полна слез, ведь стало известно о регулярных изменах Канье Уэста.

Звёзды,Джастин Бибер,Ким Кардашьян,
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