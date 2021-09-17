Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков

Российский певец Егор Крид рассказал о планах удалить YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков, об этом он заявил в Instagram -аккаунте.

Как уточнил исполнитель, он провел вместе с поклонниками десять замечательных лет. Артист поблагодарил их за внимание и подчеркнул, что должен попрощаться. «Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта», — подчеркнул он.