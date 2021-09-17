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Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков

Lenta.ru
22 минуты назад

Российский певец Егор Крид рассказал о планах удалить YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков, об этом он заявил в Instagram-аккаунте.

Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнил исполнитель, он провел вместе с поклонниками десять замечательных лет. Артист поблагодарил их за внимание и подчеркнул, что должен попрощаться. «Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта», — подчеркнул он.

Крид объяснил свое решение тем, что просмотры его блога сильно упали: алгоритмы «не пощадили». На данный момент на канал певца подписаны 5,94 миллиона человек.

Звёзды,Крид,
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