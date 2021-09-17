Шейк отреагировала на слухи о романе с Уэстом

Супермодель Ирина Шейк отреагировала на появившиеся в прессе слухи о романе с рэпером Канье Уэстом. Девушка дала большое интервью изданию Highsnobiety, в ходе которого она не раз озвучила мысль о праве на частную жизнь. Тем не менее, она часто сталкивается с папарацци, которые пытаются ее сфотографировать в самый неожиданный момент. Своей дочери, которая поначалу боялась вечно выслеживающих их семью фотографов, Шейк объяснила, что эти люди таким способом зарабатывают себе на жизнь.

Фото: Sputnik/РИА Новости Sputnik/РИА Новости

Вот так в очередном таблоиде появились в числе прочего и фотографии, на которых изображены Шейк и Уэст. Папарацци поймали их в Франции, Провансе. Из-за этого поползли слухи, что супермодель начала встречаться с бывшим мужем Ким Кардашьян. Шейк, прокомментировала эту версию.

"Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра это будет кто-то другой".

Супермодель пояснила, что в ее личной жизни всегда "что-то происходит", но на то она и личная, чтобы оставить это в секрете.