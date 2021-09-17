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Егор Крид рассказал, как "жестко подкатывал" к Белле Торн

Стелла Шмель
1 час назад

Российский артист Егор Крид стал гостем программы "Что было дальше?", где поведал историю необычного знакомства с американской актрисой Беллой Торн.

Егор Крид рассказал, как "жестко подкатывал" к Белле Торн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что Белла была долгое время подписана на его Instagram, о чем ему рассказали его подписчики. Он был сильно удивлен и написал актрисе: "Почему ты на меня подписалась?".

Выяснилось, что Белле просто понравился молодой человек, поэтому она решила следить за тем, что тот публикует.

Позже, когда Егор полетел в Лос-Анджелес, Белла пригласила его на вечеринку по случаю дня рождения своей сестры. Крид приехал со своими друзьями, при этом сама именинница была не особенно рада их видеть.

Егор рассказал, что изрядно выпил и начал "жестко подкатывать" к Торн, при этом, ее бойфренд все это время был рядом.

"Ну, короче, просто начал виснуть на ней, обнимать ее, липнуть к ней все время, потому что я был пьяный в щи".

В конце вечера ее парень все же вызвал Крида на разговор, но им помешал друг Егора, который обронил неосторожную фразу, после которого атмосфера стала накаляться.

Что было дальше, Егор не рассказал, ответив, что плохо помнит тот вечер.

Надеемся, за руль Крид в тот вечер не садился. Ранее мы писали о звездах, которых наказали за вождение в пьяном виде.

Звёзды,Крид,Белла Торн,
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