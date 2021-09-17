Звезды, которые любили приложиться к бутылке

Алкоголизм — это физическая и психологическая тяга к этиловому спирту, причем неконтролируемая. Но если отойти от заумных формулировок и сказать простым языком, то алкоголизм — это, прежде всего, болезнь. И как от любой болезни, от нее никто не застрахован, будь то актер, певица или светская львица. "Рамблер" сделал подборку звезд, которые в свое время имели проблемы с алкогольной зависимостью, а некоторые из них до сих пор не могут без бутылки.

1/7 После съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Проблемы с алкоголем начались у Даны еще в возрасте 34-х лет. Борисова признавалась, что осталась жива благодаря матери, которая вовремя забила тревогу. Фото: globallookpress.com 3/7 Сегодня Григорий Лепс так и не бросил пить, но заметно снизил дозировки, ограничиваясь лишь одним-двумя бокалами вина. Фото: globallookpress.com 4/7 Яна Троянова призналась, что много лет страдала от алкогольной зависимости после смерти своего 20-летнего сына. Молодой человек покончил с собой. Фото: @troyanovayana Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Роман Татьяны Догилевой с алкоголем начался в 2000-м году. Бороться с зависимостью ей помогал ее супруг. Фото: globallookpress.com 6/7 В июне 2020 года автомобиль, которым управлял артист, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковым фургоном, водитель которого скончался. Фото: РИА Новости 7/7 После развода с четвертым мужем Ирина Аллегрова впала в глубокую депрессию, а бутылка стала ее лучшей подругой. Фото: РИА Новости

Михаил Боярский

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В 2018 году супруга известного на всю страну "Мушкетера" Лариса Луппиан дала интервью на одном из федеральном канале, где открыто рассказала о пристрастии мужа к алкоголю. Она поведала, что после съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Михаил и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать. Боярский продолжал пить даже после того, как попал в серьезную аварию вопреки запретам врачей. Спустя год актер признался в одном из интервью, что продолжает пить:

"Я люблю выпивать, но не на сцене, а после. Сколько угодно — только не в момент работы".

Дана Борисова

Телеведущая неоднократно рассказывала о том периоде своей жизни, когда погрязла в алкогольной и наркотической зависимости. По ее словам, проблемы с алкоголем начались у нее еще в возрасте 34-х лет. Борисова признавалась, что осталась жива благодаря матери, которая вовремя забила тревогу. В 2018 светская львица много месяцев провела в рехабе в Таиланде, куда отправилась, желая измениться, стать лучше ради дочери.

Григорий Лепс

Музыкант своих пагубных привычек никогда не стеснялся, считая, что нужно быть честным и перед самим собой, и перед публикой. О том, что он активно пытается бороться с зависимостью, он публично заявил еще несколько лет назад. В этом начинании его активно поддерживала супруга. Сегодня Лепс так и не бросил пить, но заметно снизил дозировки, ограничиваясь лишь одним-двумя бокалами вина. В одном из недавних интервью Григорий отметил:

"Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить".

Яна Троянова

В 2020 году актриса призналась, что много лет страдала от алкогольной зависимости после смерти своего 20-летнего сына. Молодой человек покончил с собой, и это навсегда поделило жизнь убитой горем матери на "до" и "после". Бросить пить Троянова смогла лишь благодаря мысли о том, что не имеет право умирать после сына. Она смогла принять боль утраты и двигаться дальше. И вот уже восемь лет Яна не притрагивается к спиртным напиткам.

"Алкоголизм — это на самом деле смертельный диагноз, гибнет огромное количество молодежи. Я почти всех друзей перехоронила и сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была... Пробила его".

— говорила Троянова в одном из интервью.

Татьяна Догилева

Роман Татьяны с алкоголем начался в 2000-м году. Бороться с зависимостью ей помогал ее супруг, сценарист Михаил Мишин, который стабильно несколько раз в год привозил ее на лечение в наркологическую клинику после запоев. Но в 2005-м они развелись, а вот бутылка осталась с Догилевой еще на пять лет — до тех самых пор, когда после празднования дня рождения актриса оказалась в психлечебнице. Зато сейчас актриса рюмку в руки не берет.

Михаил Ефремов

В июне 2020 года автомобиль, которым управлял артист, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковым фургоном, водитель которого скончался. Конечно, Ефремов на тот момент был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Это тот самый случай, когда из-за пристрастия одного человека пострадал абсолютно другой — невиновный. Михаил сейчас отбывает свой срок в тюрьме.

Ирина Аллегрова