Сколько стоят самые дорогие российские звезды

Многие россияне мечтают пригласить на свой праздник любимую звезду, но далеко не многие могут себе это позволить. Чаще всего российские знаменитости выступают на корпоративах крупных компаний, личных мероприятиях бизнесменов, свадьбах и других громких праздниках. "Рамблер" разбирался в запросах самых дорогих отечественных звезд.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, по данным издания Ridus, за выступление на новогодних корпоративах в 2020 году запрашивал суммы до 1,5 миллиона рублей.

Корпоратив с кумиром молодежи Моргенштерном обойдется в сумму около четырех миллионов рублей — значительно дороже, чем с Лещенко.

Чуть дешевле, 3,5 миллионов рублей, будет стоить пригласить солиста "Руки вверх" Сергея Жукова. Причем выступит он со своими танцорами.

Король эстрады и стоит по-королевски. В 2020 году за выступление Филиппа Киркорова журналистам называли цифру в 80 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Причем столько стоит 50-минутное выступление. На более непродолжительное время звезду пригласить невозможно.

По данным издания Forbes, в 2019 году расценки на корпоративы с участием звезд были следующие: