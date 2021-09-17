Ярушин раскрыл источник доходов тяжелобольного Губина

«Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что все их прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо»,