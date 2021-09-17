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Ярушин раскрыл источник доходов тяжелобольного Губина

Мария Иглина
1 час назад

Певица Лена Катина стала гостьей шоу актера Стаса Ярушина, где она призналась, что до сих пор получает деньги за песни группы «Тату», участницей которой она была более 10 лет тому назад.

Ярушин раскрыл источник доходов тяжелобольного Губина
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Я знаю, что некоторые артисты, которые ушли с большой сцены, уехали за границу и спокойно там живут. Говорят, что все их прошлые заслуги монетизируются, поэтому они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо»,

— заявил Ярушин.

Сначала актер не хотел называть конкретные имена таких артистов, но в итоге добавил, что таким является Губин.

Смотрите также новое фото болеющего Губина.

Звёзды,Стас Ярушин,Лена Катина,
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