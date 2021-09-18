Как изменилась солистка группы «Тутси» Мария Вебер

Как сложилась судьба блистательной финалистки «Фабрики звезд» и солистки группы «Тутси» Марии Вебер.

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В эпоху нулевых культовое шоу «Фабрика звезд» стало стартовой площадкой для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Одной из таких талантливых участниц проекта стала певица и солистка группы «Тутси» Мария Вебер. Будущая звезда появилась на свет в молдавском городе Кишиневе. О ранних годах артистки мы знаем мало, известно только то, что увлекаться музыкой девочка начала, еще будучи первоклассницей.

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С отличием окончив музыкальную школу, Мария решила попытать удачу на популярном проекте. На «Фабрике звезд — 3» девушка оказалась одной из самых молодых исполнительниц. Внешность, голос и чувственное исполнение песни «Московская тоска» сделали Марию настоящей звездой сезона того года. Во время финального выступления на сцене «Олимпийского» юная певица испытала настоящую эйфорию и поняла — это то, чем бы она хотела заниматься всю жизнь.

После триумфального дебюта карьерный рост и новые предложения не заставили себя долго ждать. Уже в 2004 году Мария начала выступать в группе «Тутси» на правах солистки. Компанию ей составили певицы Леся Ярославская, Ирина Ортман и Анастасия Крайнова. Главным хитом группы долгое время оставалась композиция «Самый-самый», которая буквально взорвала все хит-парады тех лет. Вместе с группой артистка успела выпустить только два альбома: замужество, беременность и рождение ребенка заставили девушку на время забыть о сцене и посвятить себя семье. Вот только супруг певицы вскоре оставил ее ради экс-солистки группы «t.A.T.u» Юлии Волковой.

В 2010 году Мария Вебер решает попробовать себя в театральной режиссуре и поступает в ГИТИС. А в 2016-м певица возвращается в музыкальную индустрию и начинает активно заниматься сольной карьерой. Она работает над первым альбомом, выступает на концерте «Золотой граммофон» и выпускает клипы. В 2017 году Вебер появляется на «Новой фабрике звезд», представляя новую песню «Он».

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