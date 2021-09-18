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Наташа Королева показала рожденную от друга-гея двухлетнюю дочь

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Эстрадная певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея, и показала совместную фотографию с ребенком. Об этом артистка заявила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает «Московский комсомолец».

Королева показала рожденную от друга дочь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

Королева отметила, что поделилась данной информацией с опаской, поскольку некоторые люди могут отреагировать на нее негативно.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала артистка.

Она также отметила, что девочке сейчас два года и она живет со своим отцом в Сан-Франциско, США. Королева призналась, что виделась со своим ребенком и в подтверждение слов показала фотографию, на которой держит дочь на руках.

Муж певицы Сергей Глушко признался, что поражен данной новостью. Впрочем, как отмечается, он относится к этой информации с радостью.

Официально у Наташи Королевы и Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип. Ранее молодой человек рассказал, как три года жил в Майами. Он также назвал минусы жизни в США. Например, среди недостатков Архип перечислил американский менталитет.

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