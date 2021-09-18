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Королева рассказала про рожденную от друга дочь

Мира Маркина
47 минут назад

Певица Наташа Королева рассказала, что у нее есть внебрачная дочь от друга. Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Королева рассказала про рожденную от друга дочь
Фото: @koroleva__star@koroleva__star

Артистка призналась, что она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у вынашивавшей ребенка женщины протекала сложно, роды тоже были тяжелыми.

Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

"Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно", — сказала Королева.

Сейчас девочке два года. Она живет со своим отцом в Сан-Франциско. Певица даже виделась с дочерью, и у них есть совместное фото.

Супруг артистки Сергей Глушко был поражен новостью, но отнесся к ней с радостью.

Ранее подруга Бородиной рассекретила ее бойфренда.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,НТВ,
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