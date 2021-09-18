Королева рассказала про рожденную от друга дочь

Певица Наташа Королева рассказала, что у нее есть внебрачная дочь от друга. Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Артистка призналась, что она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у вынашивавшей ребенка женщины протекала сложно, роды тоже были тяжелыми.
Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.
"Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно", — сказала Королева.
Сейчас девочке два года. Она живет со своим отцом в Сан-Франциско. Певица даже виделась с дочерью, и у них есть совместное фото.
Супруг артистки Сергей Глушко был поражен новостью, но отнесся к ней с радостью.