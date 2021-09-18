Журналист рассказал о романе Пугачевой и Розенбаума

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных», — сказал Сорокин.

Журналист напомнил, что тогда Пугачева была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным . Несмотря на это, певица часто ездила к Розенбауму в Ленинград .

По информации «Теленедели», Розенбаум в одном из интервью подтвердил, что стал испытывать к Алле Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако он тогда отказался отвечать на вопрос о романе между ними, сославшись на то, что настоящие мужчины подобные вопросы игнорируют.