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Журналист рассказал о романе Пугачевой и Розенбаума

Lenta.ru
1 час назад

Журналист Денис Сорокин рассказал о романе между артистами Аллой Пугачевой и Александром Розенбаумом. Своими мыслями он поделился в эфире шоу «Светская хроника».

Журналист рассказал о романе Пугачевой и Розенбаума
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных», — сказал Сорокин.

Журналист напомнил, что тогда Пугачева была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Несмотря на это, певица часто ездила к Розенбауму в Ленинград.

По информации «Теленедели», Розенбаум в одном из интервью подтвердил, что стал испытывать к Алле Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако он тогда отказался отвечать на вопрос о романе между ними, сославшись на то, что настоящие мужчины подобные вопросы игнорируют.

Звёзды,Денис Сорокин,Евгений Болдин,Александр Розенбаум,Алла Пугачева,
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