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Матери Королевой стало плохо после новости о ее тайной дочери

Lenta.ru
40 минут назад

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отреагировала на новость о рожденной в США внучке. Своими эмоциями она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Матери Королевой стало плохо после новости о ее тайной дочери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Оказалось, о внебрачной дочери Королевой не знала и ее мать. После откровенного признания дочери пенсионерке стало плохо. Ей понадобилось успокоительное. Порывай не смогла свыкнуться с мыслью, что на протяжении двух лет жила в одной стране с собственной внучкой и даже не подозревала о существовании малышки.

«Нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато очень. Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть! Показывайте ее скорее! Это точно не робот? Это точно живая?»

- спрашивала женщина в эфире шоу.

Ранее исполнительница рассказала, что помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Кроме того, женщине пришлось преодолеть путешествие морем из России в США, а также пройти через тяжелые роды.

В июне 75-летняя мать Наташи Королевой Людмила Порывай похвасталась пенсией, которую получает в США. По ее словам, ей выплачивают 600 долларов (около 44 тысяч российских рублей) в месяц. В мае певица Лолита Милявская призналась, что ее ежемесячная пенсия составляет около 23 тысяч рублей.

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