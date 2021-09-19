Кай Метов рассказал, как чувствует себя после аварии в Белоруссии

В ближайшие дни звезда 90-х Кай Метов должен был выступить на Дне города в Гродно. Однако в субботу, 18 сентября, автомобиль, в котором он передвигался по Белоруссии, угодил в аварию. После инцидента 57-летнему исполнителю понадобилась госпитализация. Позднее артист сам прокомментировал свое состояние журналистам.
Прибывший в Белоруссию для выступления на Дне города в Гродно Кай Метов попал в аварию недалеко от Минска. Как сообщает «Пятый канал», артист находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут в отличие от своих попутчиков, поэтому получил больше травм и был госпитализирован сначала в местную больницу, а затем в областную.
«Все нормально. Мы были в местной больнице, сейчас меня в областную перевезли. Врачи меня обследуют, патологий не выявлено. Ушибы, небольшие травмы, гематомы — все это ерунда, в общем. Все внутренние органы целы»,
— рассказал Кай Метов в интервью каналу.
Обстоятельства аварии неизвестны, однако в интервью Life.ru певец отметил, что его и попутчиков спас столб. По словам Кая Метова, столкновение их автомобиля с ним помогло избежать более серьезных последствий.