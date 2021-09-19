Кай Метов рассказал, как чувствует себя после аварии в Белоруссии

В ближайшие дни звезда 90-х Кай Метов должен был выступить на Дне города в Гродно. Однако в субботу, 18 сентября, автомобиль, в котором он передвигался по Белоруссии, угодил в аварию. После инцидента 57-летнему исполнителю понадобилась госпитализация. Позднее артист сам прокомментировал свое состояние журналистам.

Прибывший в Белоруссию для выступления на Дне города в Гродно Кай Метов попал в аварию недалеко от Минска. Как сообщает «Пятый канал», артист находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут в отличие от своих попутчиков, поэтому получил больше травм и был госпитализирован сначала в местную больницу, а затем в областную.