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Харламов перестал скрывать свою новую пассию

Стелла Шмель
1 час назад

На открытие своего нового ресторана Гарик Харламов пришел не один, а с актрисой Екатериной Ковальчук. Роман со звездой артисту начали приписывать еще год назад, но пара долгое время скрывала отношения.

Харламов перестал скрывать свою новую пассию
Фото: InstagramInstagram

Ковальчук и Харламов с удовольствием позировали для СМИ и фотографировались с гостями мероприятия.

Как стало известно, Харламов и Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала "Гусар". Многие поклонники Харламова обсуждали схожесть типажа внешности Ковальчук и бывшей супруги юмориста - Кристины Асмус.

Напомним, брак Асмус и Харламова длился восемь лет, у артистов есть совместная дочь.

Впрочем, развод Гарика Харламова и Кристины Асмус до сих пор многим не дает покоя. В новом выпуске Comedy Club стендапер Павел Воля пошутил на эту тему.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Павел Воля,
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