Харламов перестал скрывать свою новую пассию

На открытие своего нового ресторана Гарик Харламов пришел не один, а с актрисой Екатериной Ковальчук. Роман со звездой артисту начали приписывать еще год назад, но пара долгое время скрывала отношения.
Ковальчук и Харламов с удовольствием позировали для СМИ и фотографировались с гостями мероприятия.
Как стало известно, Харламов и Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала "Гусар". Многие поклонники Харламова обсуждали схожесть типажа внешности Ковальчук и бывшей супруги юмориста - Кристины Асмус.
Напомним, брак Асмус и Харламова длился восемь лет, у артистов есть совместная дочь.
Впрочем, развод Гарика Харламова и Кристины Асмус до сих пор многим не дает покоя. В новом выпуске Comedy Club стендапер Павел Воля пошутил на эту тему.