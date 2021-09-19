Харламов перестал скрывать свою новую пассию

На открытие своего нового ресторана Гарик Харламов пришел не один, а с актрисой Екатериной Ковальчук. Роман со звездой артисту начали приписывать еще год назад, но пара долгое время скрывала отношения.

Фото: Instagram Instagram

Ковальчук и Харламов с удовольствием позировали для СМИ и фотографировались с гостями мероприятия.

Как стало известно, Харламов и Ковальчук познакомились на съемочной площадке сериала "Гусар". Многие поклонники Харламова обсуждали схожесть типажа внешности Ковальчук и бывшей супруги юмориста - Кристины Асмус.

Напомним, брак Асмус и Харламова длился восемь лет, у артистов есть совместная дочь.