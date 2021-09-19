Анна Седокова назвала признаки недостойного мужчины

"Надо давать своей жене больше, чем делаешь для самого себя. Не скряжничать. Делать это искренне. Вот и всё. Не в деньгах и не в подарках дело, у всех разные возможности и доход. Время тоже имеет свою цену. Нужно обязательно дарить своей женщине и своё время";