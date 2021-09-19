Анна Седокова назвала признаки недостойного мужчины

Певица Анна Седокова в своем Instagram перечислила основные признаки недостойного мужчины.
"Как понять, что ты встречаешься с м***ком?
1. Ты пересекаешь ради него границы, а он не может выйти за кофе и круассанами утром в ближайшее кафе, чтобы порадовать тебя утром. Ещё сонный.
2. Ты ему пишешь десять длинных сообщений в шести предложениях, а он тебе отвечает в трёх, пусть и красивых словах. Мужчины тоже любят поговорить. И им есть что сказать, когда есть.
3. Ты готова отменить ради него поход на «Оскар», а он не готов - путешествие в баню с партнером по очень важному бизнесу", — пишет звезда.
По мнению певицы, важно обращать внимание на то, как мужчина транслирует ваши отношения в соцсетях:
"4. Он у тебя в 10 сториз, а у себя он публикует очень красивые часы. И все. Потому что личное должно оставаться за кадром.
5. Он любит свои часы больше тебя.
6. У него в Инстаграм только он. Включая профессиональные фотосессии в разных ракурсах".
Кроме того, Седокова считает плохим знаком, если мужчина не дарит весомых подарков и отправляет свою даму на обычном такси, хотя его возможности позволяют гораздо большее.
"7. Он находит твои болевые и заставляет тебя сомневаться в своей любви. «Вот если бы не твой бывший, у нас все могло бы быть по настоящему. Я и так много прохожу с тобой, но ты бы могла больше стараться».
8. Он мог бы вызвать такси премиум, но почему-то отправляет тебя на желтом. Он мог бы прислать за тобой чартер, но ты летишь к нему на рейсовом. Подчеркни нужное.
9. Твои подруги ему не нравятся, они очень плохо на тебя влияют.
10. Он не подарил тебе ничего кроме цветов. Ни плюшевого мишку, ни змею Bvlgari", — пишет Седокова.
Публикация собрала сотни комментариев:
"Надо давать своей жене больше, чем делаешь для самого себя. Не скряжничать. Делать это искренне. Вот и всё. Не в деньгах и не в подарках дело, у всех разные возможности и доход. Время тоже имеет свою цену. Нужно обязательно дарить своей женщине и своё время";
"Он ставит своих друзей выше ваших отношений. Проводит с ними все свое свободное время, а тебе говорит, что ты истеричка, когда ты просишь его провести с тобой вечер. При этом вы живёте вместе, а ты сидишь дома вечерами одна";
"Я бы добавила: 1. игнорирует твои сообщения или звонки, может перезвонить на следующий день, был занят.
2. Хочет отдохнуть от отношений несколько дней.
3. Не планирует знакомить тебя со своими друзьями/семьей и с твоими соответственно не желает".