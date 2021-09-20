Звезды, чье детство прошло в детском доме

Далеко не все звезды выросли в достатке и роскоши. Для нынешнего успеха, популярности и богатства многие из них преодолели тяжелый путь, пройдя многие испытания в жизни, в том числе пребывания в детских домах. О том, как сложились судьбы пяти популярных звезд, которые росли без родителей, читайте в нашем новом материале.

Даня Милохин

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Сегодня имя Дани Милохина ассоциируется с бешеной популярностью, не менее бешеными доходами, вседозволенностью и немыслимым успехом. Однако «самый популярный мальчик планеты» практически всю жизнь был лишен материнской любви и ласки, живя без настоящей семьи, и терпел побои в детдоме. Мать и отец Милохина расстались спустя три года после его рождения. Отец страдал алкоголизмом, что привело к фатальным последствиям.

В эфире программы «Пусть говорят» Даня рассказал: «Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций». В детском доме его усыновили приемные родители. Отношения с ними наладились не сразу.

Даня Милохин не скрывает, что имел сложный характер и доставлял много неприятностей опекунам. Однако теперь они регулярно на связи, у них теплые и взаимоуважительные отношения. Даня даже оказывает приемным родителям финансовую поддержку.

Юрий Шатунов

Детство Юрия было непростым: в совсем юном возрасте он потерял мать и не получил поддержку отца, после чего попал в детский дом. Именно в школе-интернате молодой талант заметили и пригласили выступать в группу. «Ласковый май» выпустил всего несколько песен и довольно быстро завоевал сердца слушателей. Уже со школьных лет Юрий Шатунов стал звездой.

Многие песни становятся хитами, но при этом участники коллектива получали не особо большие гонорары. В 1991 году Шатунов покинул «Ласковый май» и на несколько лет пропал из поля зрения общественности. Спустя 8 лет певец отправляется на первые после перерыва гастроли в Германию и в итоге решает переехать жить в Мюнхен.

В последние 10 лет артист много выступает и записывает новые альбомы. Он продолжает жить в Германии и приезжает в Россию по работе. В Москве у звезды осталась квартира, которую он получил после детдома.

Нина Русланова

Советская актриса театра и кино Нина Русланова все детство воспитывалась в интернате. Будучи маленькой девочкой, она успела сменить пять детских домов. Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. День своего рождения будущая актриса выбрала сама. О своих биологических родителей Нина Русланова ничего не знает до сих пор.

Будучи воспитанницей детского дома, Нина успела окончить строительное училище по специальности «штукатур», а затем поступить в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. Уехав из Харькова в Москву, поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Роман Абрамович

Роман Абрамович не любит афишировать личную жизнь, рассказывать о своем прошлом и настоящем. Однако из биографии бизнесмена известно, что он родился в простой рабочей семье. Мать умерла, когда мальчику исполнился год, а еще через несколько лет погиб и отец. После тяжелых для ребенка событий было принято решение отправить его в детский дом. Некоторое время спустя Романа забрал его родной дядя и вместе с другими родственниками перевез будущего миллиардера в Москву, где он и получил образование и встретит будущую супругу Дарью Жукову.

Global Look Press

Вместе с ней Роман Абрамович был вместе больше 10 лет. За это время у пары родилось двое детей — в 2009-м сын Аарон-Александр, а в 2013-м дочь Лея. Однако в октябре 2019 года Даша во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос. С экс-супругом Романом Абрамовичем Дарья Жукова сохранила теплые дружеские отношения.

Габриэль Шанель

Как известно, французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель рано стала сиротой. Мать умерла, когда девочке было 11 лет. Когда Габриэль едва исполнилось двенадцать, ее с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец. Дети были тогда на попечении родственников, но были вынуждены провести некоторое время в приюте.

После детского дома 18-летняя Габриэль устроилась продавщицей в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Во время одного из таких выступлений Габриэль заметил офицер Этьен Бальсан — она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кэйпелу, известному в кругу друзей по кличке «Бой».