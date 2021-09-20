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Милохин, Шатунов и еще 3 звезды, чье детство прошло в детском доме

WMJ.ru
2 часа назад

Далеко не все звезды выросли в достатке и роскоши. Для нынешнего успеха, популярности и богатства многие из них преодолели тяжелый путь, пройдя многие испытания в жизни, в том числе пребывания в детских домах. О том, как сложились судьбы пяти популярных звезд, которые росли без родителей, читайте в нашем новом материале.

Звезды, чье детство прошло в детском доме
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Даня Милохин

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Сегодня имя Дани Милохина ассоциируется с бешеной популярностью, не менее бешеными доходами, вседозволенностью и немыслимым успехом. Однако «самый популярный мальчик планеты» практически всю жизнь был лишен материнской любви и ласки, живя без настоящей семьи, и терпел побои в детдоме. Мать и отец Милохина расстались спустя три года после его рождения. Отец страдал алкоголизмом, что привело к фатальным последствиям.

В эфире программы «Пусть говорят» Даня рассказал: «Мой отец спился. Мама сказала, что не может нас с братом тянуть, и нас отдали в опеку. Мы скитались по каким-то санаториям, потом попали в детский дом. Мне тогда было три года. Я не хотел бы встретиться с родителями. Для меня они чужие люди. У меня нет к ним обиды, вообще никаких эмоций». В детском доме его усыновили приемные родители. Отношения с ними наладились не сразу.

Даня Милохин не скрывает, что имел сложный характер и доставлял много неприятностей опекунам. Однако теперь они регулярно на связи, у них теплые и взаимоуважительные отношения. Даня даже оказывает приемным родителям финансовую поддержку.

Юрий Шатунов

Детство Юрия было непростым: в совсем юном возрасте он потерял мать и не получил поддержку отца, после чего попал в детский дом. Именно в школе-интернате молодой талант заметили и пригласили выступать в группу. «Ласковый май» выпустил всего несколько песен и довольно быстро завоевал сердца слушателей. Уже со школьных лет Юрий Шатунов стал звездой.

Многие песни становятся хитами, но при этом участники коллектива получали не особо большие гонорары. В 1991 году Шатунов покинул «Ласковый май» и на несколько лет пропал из поля зрения общественности. Спустя 8 лет певец отправляется на первые после перерыва гастроли в Германию и в итоге решает переехать жить в Мюнхен.

В последние 10 лет артист много выступает и записывает новые альбомы. Он продолжает жить в Германии и приезжает в Россию по работе. В Москве у звезды осталась квартира, которую он получил после детдома.

Нина Русланова

Советская актриса театра и кино Нина Русланова все детство воспитывалась в интернате. Будучи маленькой девочкой, она успела сменить пять детских домов. Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. День своего рождения будущая актриса выбрала сама. О своих биологических родителей Нина Русланова ничего не знает до сих пор.

Будучи воспитанницей детского дома, Нина успела окончить строительное училище по специальности «штукатур», а затем поступить в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. Уехав из Харькова в Москву, поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Роман Абрамович

Роман Абрамович не любит афишировать личную жизнь, рассказывать о своем прошлом и настоящем. Однако из биографии бизнесмена известно, что он родился в простой рабочей семье. Мать умерла, когда мальчику исполнился год, а еще через несколько лет погиб и отец. После тяжелых для ребенка событий было принято решение отправить его в детский дом. Некоторое время спустя Романа забрал его родной дядя и вместе с другими родственниками перевез будущего миллиардера в Москву, где он и получил образование и встретит будущую супругу Дарью Жукову.

Global Look Press

Вместе с ней Роман Абрамович был вместе больше 10 лет. За это время у пары родилось двое детей — в 2009-м сын Аарон-Александр, а в 2013-м дочь Лея. Однако в октябре 2019 года Даша во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос. С экс-супругом Романом Абрамовичем Дарья Жукова сохранила теплые дружеские отношения.

Габриэль Шанель

Как известно, французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель рано стала сиротой. Мать умерла, когда девочке было 11 лет. Когда Габриэль едва исполнилось двенадцать, ее с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец. Дети были тогда на попечении родственников, но были вынуждены провести некоторое время в приюте.

После детского дома 18-летняя Габриэль устроилась продавщицей в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Во время одного из таких выступлений Габриэль заметил офицер Этьен Бальсан — она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кэйпелу, известному в кругу друзей по кличке «Бой».

К слову, недавно мы писали о Собчак, Клуни и еще 6 чайлдфри-звезд, которые все-таки решили стать родителями. Многие звезды долгое время не горели желанием заводить детей. У всех разные причины. Кто-то боялся, что родительство повлияет на их карьеру, кого-то страшили слова «подгузник» и «кормление», а кто-то просто не любил детей и все, что с ними связано. Но некоторые из них по тем или иным причинам изменили свое мнение. Мы сделали подборку таких звезд, рассказав, что повлияло на их решение родить детей.

Звёзды,Нина Русланова,Лидия Русланова,Коко Шанель,Дарья Жукова,Юрий Шатунов,Роман Абрамович,Chanel,
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