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Мужчины любят карьеристок: Анфиса Чехова раскрыла секрет женской привлекательности

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад

Анфиса Чехова сходила на тренинг по женской энергетике и была возмущена. Коучи уверяли, что достаточно научиться быть женственной, чтобы мужчины пускали слюни, даже если ты в халате и не накрашенная. Ведущая уверена, что успешные женщины наделены мощной мужской энергией.

Чехова раскрыла секрет женской привлекательности
Фото: @achekhova@achekhova

«Рядом с ними всегда полно мужчин, которые ими восхищаются, вожделеют, хотят обладать», – говорит Чехова.

Она уверена, для успеха нужна мужская энергия, а не женственность. А ее секрет – уверенность в себе. Богатые и успешные женщины, такие как Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, полны мужской энергии.

Карьеристки привлекают мужчин, потому что те готовы свернуть горы. Чехова назвала это «опытом побед».

«Когда в голове фраза «я все могу», Вселенная открывает магнит для возможностей: сердца мужчин, большие деньги, слава», – уверена Анфиса.

О мужской энергии говорят даже невербальные жесты: голова вверх, плечи расправлены, грудь вперед. Опустошенные люди, которым не везет в личной жизни и работе, сутулятся и прячут глаза. Поэтому, считает Чехова, женщинам-брошенкам нужно развивать не женскую энергию, а мужскую, то есть учиться уверенности в себе, важно повышать самооценку.

А все коучи, которые настаивают на развитии женской энергетики, просто собирают со слабого пола деньги.

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