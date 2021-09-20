Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Lenta.ruиещё 8
2 часа назад

Британская принцесса Беатриса родила девочку, 12-ю правнучку королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на официальном сайте британской королевской семьи.

Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

33-летняя Беатриса Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, родила дочь в субботу, 18 сентября. Девочка весом 2,77 килограмма родилась в 23:42 в больнице Лондона.

Роды прошли успешно: и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Беатриса и ее супруг, 38-летний Эдоардо Мапелли-Моцци, ждут, когда смогут познакомить старшего сына Кристофера с младшей сестрой, которая стала 11-й в линии наследования престола. Также сообщается, что прабабушка очень рада прибавлению в семье.

Принцесса тайно вышла замуж за итальянского графа Мапелли-Моцци в июле 2020 года. На скромной церемонии, прошедшей в часовне возле Виндзорского замка, присутствовали лишь королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и другие близкие родственники жениха и невесты. В мае принцесса сообщила о том, что ждет ребенка.

Звёзды,Беатриса Йоркская,Елизавета II,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители