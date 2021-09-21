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Анна Снаткина ужаснула внешним видом

New Magazine
2 часа назад

Анна Снаткина стала очередной гостьей шоу “Вечерний Ургант”. Компанию актрисе составил внук Примадонны Никита Пресняков. Анна и Никита исполнят главные роли в спектакле “Безымянная звезда” Московского Губернского театра.

Анна Снаткина ужаснула поклонников внешним видом
Фото: InstagramInstagram

Однако выход в свет Снаткиной стал поводом для критики и обсуждений. Зрители ужаснулись, когда увидели, как сильно похудела Анна. Актриса появилась в студии в черном брючном костюме: узкие брюки приталенный пиджак, украшенный фатином. В качестве аксессуара гостья выбрала кружевной широкий чокер.

Instagram

“Совсем от вас ничего не осталось. Какой смысл так худеть?”, “При такой худобе страшно выглядите!”, “Страна ждет, когда вы поправитесь”, “Ужас, ноги просто жуть”, “Анорексичка”, – пишут в комментария под публикацией. Многие отметили болезненный вид актрисы. Однако Анна никак не отреагировала на критику ее веса.

Стоит отметить, что персона Анны Снаткиной крайне редко подвергается критике и обсуждениям. Также актрисе никогда не фигурирует в различных скандалах шоу-бизнеса.

Звёзды,Анна Снаткина,Никита Пресняков,
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