Анна Снаткина ужаснула поклонников внешним видом

Анна Снаткина стала очередной гостьей шоу “Вечерний Ургант”. Компанию актрисе составил внук Примадонны Никита Пресняков. Анна и Никита исполнят главные роли в спектакле “Безымянная звезда” Московского Губернского театра.

Фото: Instagram Instagram

Однако выход в свет Снаткиной стал поводом для критики и обсуждений. Зрители ужаснулись, когда увидели, как сильно похудела Анна. Актриса появилась в студии в черном брючном костюме: узкие брюки приталенный пиджак, украшенный фатином. В качестве аксессуара гостья выбрала кружевной широкий чокер.

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“Совсем от вас ничего не осталось. Какой смысл так худеть?”, “При такой худобе страшно выглядите!”, “Страна ждет, когда вы поправитесь”, “Ужас, ноги просто жуть”, “Анорексичка”, – пишут в комментария под публикацией. Многие отметили болезненный вид актрисы. Однако Анна никак не отреагировала на критику ее веса.