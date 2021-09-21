С 18 по 25 сентября в Сочи проходит фестиваль "Кинотавр", который традиционно собирает всю российскую киноиндустрию.

Гости фестиваля шумно отметили окончание дня в одном из сочинских ресторанов. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как гости, вместе с появившимся Андреем Григорьевым-Апполоновым, весело пели главные хиты группы «Иванушки International». Особенно активно вселилась актриса Варвара Шмыкова, которая в кадре страстно целует своего спутника, оператора Евгения Козлова.