Как звезды, приехавшие из провинции, добились успеха

Эти знаменитости доказывают, что упорство и трудолюбие всегда приносят плоды.

Фото: @irinashayk @irinashayk

Всегда кажется, что известность подкрадывается незаметно, и часто мы не знаем, через какие трудности приходится пройти звездам на пути к славе. Сколько всего нужно вытерпеть, чтобы добиться успеха: бессонные ночи, проживание в хостелах или общежитиях, насмешки со стороны злопыхателей. Улыбки на фотографиях — это маска, за которой скрываются трудоголики.

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Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск в Челябинской области. Уже в 14 лет она лишилась отца, так что примером для трудолюбия стала мать модели, которой приходилось работать в двух музыкальных школах, чтобы прокормить семью.

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Из области Ирина Шайхлисламова решила перебраться в Челябинск и начала обучение в Челябинском экономическом колледже на факультете маркетинга. Именно в это время началась модельная карьера красавицы. Она получила первую работу в модельном агентстве «Светлана».

Далее карьера топ-модели пошла в гору, необычная и эффектная внешность сыграла свою роль. С 2005 года Ирина уже не работала в России, а была задействована в проектах Европы и США. Но все было не так просто: в начале своего профессионального пути девушка не знала ни одного иностранного языка, ей приходилось жить в хостелах с такими же начинающими моделями. Многие над ней смеялись на съемочной площадке, ведь она даже не знала, как правильно позировать перед камерой. Первой известной компанией, заключившей контракт с Ириной Шейк, стала Intimissimi, а позже модель сотрудничала с целым списком легендарных брендов: Armani, Givenchy, Victoria’s Secret, L’Oreal Paris и многие другие. По сей день Ирина Шейк стремится стать лучше, перед каждым проектом и заключением договора модель изучает историю бренда или модного дома. Она считает, что красивого лица и тела недостаточно для модельного бизнеса — важно быть личностью.

В отличие от Ирины Шейк, модельная карьера Натальи Водяновой началась молниеносно. Родилась модель в Нижнем Новгороде (ранее Горький), начала зарабатывать себе на жизнь очень рано: в 15 лет бросила школу и пошла работать на рынок. Через год Наталья попала в модельное агентство «Евгения», в котором ей посоветовали выучить английский язык. Почти сразу же на нее обратили внимание и предложили работу во Франции, благодаря знанию иностранного языка ей было легче жить в другой стране.

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Наталья выходила на подиум почти всех известных брендов, стала лицом различных марок, снималась в рекламных кампаниях. В 2003 году издание Sunday Times включило супермодель в список самых богатых людей Великобритании.

Со временем Наталья Водянова решила оставить карьеру модели и посвятить себя семье, ведь она является мамой пятерых детей. Несмотря на это, она постоянно задействована в различных проектах: выступает в роли ведущей, создает коллекцию белья, инвестирует в мобильное приложение.

Единственный российский победитель «Евровидения» Дима Билан родился в поселке Московский города Усть-Джигута. Детство Димы (при рождении названного Виктором) связано с постоянными переездами: семья сначала перебирается в Набережные Челны, затем в город Майский.

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Увлечение музыкой возникает у певца с ранних лет. Мальчика отдают в музыкальную школу по классу аккордеона. В 1998 году он приезжает в Москву на музыкальный фестиваль, где и остается. С этого момента начинается длинный путь к славе. Дима Билан обучается музыкальному ремеслу целы× 8 лет: сначала в Училище им. Гнесиных, затем в ГИТИСе. Долгое время певец проживал в общежитии.