Голливудские пары, за которыми все следят

Голливудские звезды встречаются, расходятся, рожают детей. Все, как у всех, только на глазах общественности. "Рамблер" рассказывает о парах, которые обсуждают прямо сейчас.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Актерская пара сошлась спустя 17 лет и уже получила звание главного воссоединения года. Слухи о романе 52-летней Лопес и 49-летнего Аффлека появились еще весной, но впервые они вместе вышли на публику на Венецианском кинофестивале.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

@vincentcassel

24-летняя модель Тина Кунаки и 54-летний Венсан Кассель в браке еще с 2018 года. У них растет совместная дочь Амазони. Но наблюдать за парой — по-прежнему наслаждение. Вспомнить только недавнюю фотосессию звезд для французского бренда The Kooples.

Ченнинг Татум и Зои Кравец

Legion-media

Актеры еще не подтвердили свой роман, но в интернете полно их совместных фото с уличных прогулок. А недавно Зои Кравец и Ченнинг Татум вместе появились на Met Gala. Пара познакомилась на съемках проекта "Остров кисок", который режиссирует актриса. А еще Ченнинг Татум подписан на фан-группы Кравец в Instagram, — и после этого скажите, что не влюбился!

Меган Фокс и Колсон Бейкер

31-летний музыкант Колсон Бейкер и 35-летняя Меган Фокс официально подтвердили свои отношения летом прошлого года. Рэпер рассказал, что постер с фото актрисы весел у него в комнате в подростковом возрасте, хотя между ними разница всего в четыре года. Говорят, что с новым партнером Меган Фокс помолодела, и на красные дорожки вернулись откровенные наряды. Еще актриса набила в честь возлюбленного татуировку — "бандит" на испанском.

Хоакин Феникс и Руни Мара