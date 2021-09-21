О романах парикмахера, актера театра и кино Сергея Зверева до сих пор ходит множество слухов. В свое время он значился в любовниках у своей наставницы Долорес Кондрашовой, певиц Ирины Понаровской и Натальи Ветлицкой. "Рамблер" расскажет, что известно о личной жизни Сергея Зверева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Долорес Кондрашова заметила юного Сергея на одном из масштабных конкурсов, где он демонстрировал свои таланты стилиста. Он заинтересовал ее не только как специалист, но и как мужчина. Несмотря на разницу в возрасте, через некоторое время они стали любовниками. Именно Долорес помогла Звереву устроиться в один из лучших московских салонов и обзавестись "звездными" клиентками. А дальше все пошло, как по маслу.

По некоторым данным, Зверев официально вступал в брак четыре раза, но все эти союзы были скоротечными и длились примерно по два с половиной года.

В 1990-е Сергей встречался с певицей и актрисой Натальей Ветлицкой, а затем с артисткой Александрой Гинзбург, известной более под творческим псевдонимом Саша Project. Их союз продлился около двух лет, многие поклонники пары ждали объявления о свадьбе, но этого так и не случилось. Пара рассорилась на творческой почве: они никак не могли поделить права на композицию "Небеса".

Большие планы на будущее Сергей также строил с исполнительницей Еленой Галицыной, вместе с которой он записал несколько песен. Но и этот союз не закончился свадьбой, о причинах разрыва ничего неизвестно.

Позже стилист встречался с экс-участницей группы "Блестящие" Юлианной Лукашевой. Но и их роман закончился, поскольку мужчина ушел к другой молодой певице, выступавшей под псевдонимом Паола.