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Что известно о личной жизни Сергея Зверева

Мария Иглина
2 часа назад

О романах парикмахера, актера театра и кино Сергея Зверева до сих пор ходит множество слухов. В свое время он значился в любовниках у своей наставницы Долорес Кондрашовой, певиц Ирины Понаровской и Натальи Ветлицкой. "Рамблер" расскажет, что известно о личной жизни Сергея Зверева.

Что известно о личной жизни Сергея Зверева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долорес Кондрашова заметила юного Сергея на одном из масштабных конкурсов, где он демонстрировал свои таланты стилиста. Он заинтересовал ее не только как специалист, но и как мужчина. Несмотря на разницу в возрасте, через некоторое время они стали любовниками. Именно Долорес помогла Звереву устроиться в один из лучших московских салонов и обзавестись "звездными" клиентками. А дальше все пошло, как по маслу.

По некоторым данным, Зверев официально вступал в брак четыре раза, но все эти союзы были скоротечными и длились примерно по два с половиной года.

В 1990-е Сергей встречался с певицей и актрисой Натальей Ветлицкой, а затем с артисткой Александрой Гинзбург, известной более под творческим псевдонимом Саша Project. Их союз продлился около двух лет, многие поклонники пары ждали объявления о свадьбе, но этого так и не случилось. Пара рассорилась на творческой почве: они никак не могли поделить права на композицию "Небеса".

Большие планы на будущее Сергей также строил с исполнительницей Еленой Галицыной, вместе с которой он записал несколько песен. Но и этот союз не закончился свадьбой, о причинах разрыва ничего неизвестно.

Позже стилист встречался с экс-участницей группы "Блестящие" Юлианной Лукашевой. Но и их роман закончился, поскольку мужчина ушел к другой молодой певице, выступавшей под псевдонимом Паола.

Несмотря на такое количество романов, Зверев все же обзавелся наследником. В один момент он решился на усыновление, и взял маленького Сережу из детского дома. Долгое время шоумен убеждал все, что этот мальчик является его биологическим ребенком, но позже общественности стала известна правда.

Звёзды,Наталья Ветлицкая,Ирина Понаровская,Сергей Зверев,
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