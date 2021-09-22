5 тысяч в кармане: как звезды выбирались из нищеты

Это сейчас они известные люди с дорогими машинами, миллионными доходами и всероссийской узнаваемостью, но так было не всегда. «Рамблер» собрал истории звезд о том, как им удалось выбрать из бедности.

Фото: @samoylovaoxana @samoylovaoxana

Оксана Самойлова

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Супруга Джигана и многодетная мама с почти 15 миллионной аудиторией провела детство в маленьком городке под названием Ухта (Республика Коми). Об этом звезда рассказала подписчикам в Instagram.

«Родилась я в поселке Ярега, мы сегодня туда поедем. Я думаю, я вам покажу что-то оттуда. Помните, года 2 назад, наверное, я говорила о своей безумной идее, что хочу проехаться по всем квартирам, в которых я когда-то жила. И начать, естественно, я хочу отсюда. В одной из этих квартир до сих пор живет мой родной папа, с которым я тоже не виделась 20 лет. Я пока не буду рассказывать причину, почему так случилось. Всё будет зависеть от исхода нашей встречи. Думаю, сегодня мы увидимся. Путешествие в прошлое начинается»,

- рассказала Самойлова в социальной сети. По результат поездки по местам памяти Оксана рассказала, что спустя столько лет она смогла задать отцу все вопросы, которые ее волновали, а также вернуться в непростое детство. Рассказала звезда и о том, что бренд модной одежды она создала, имея всего пять тысяч в кармане, а также подчеркнула, что производством одежды сначала она с помощниками занималась самостоятельно, отшивая образцы вручную.

Кстати, не все пользователи оценили откровенность Оксаны, заявив, что ее жилищные условия, которые она показала, ничем не отличаются от тех, в которых сейчас живут тысячи людей по всей России.

@samoylovaoxana

Ирина Шейк

Супермодель никогда не скрывала, что у нее было сложное детство. В 14 лет Шейк потеряла отца, и ее семье пришлось непросто. Так, она признавалась, что одним из самых ярких воспоминаний о первой ее поездке в Нью-Йорк стал... картофель в супермаркете.

«Потому что мы сами выращивали овощи и заготавливали их впрок, так что зимой у нас был картофель, морковь и все самое необходимое, чтобы выжить»,

— объяснила свои слова Ирина в интервью Vogue. Вспоминала звезда и о непростых 90-х, когда ее семью ограбили:

«Когда мне было шесть, нас обокрали. Я открыла дверь и столкнулась с тремя мужчинами в масках, один из них приставил пистолет к моей голове. Оказалось, что их подослал лучший друг отца — возможно, поэтому у меня не так много друзей, мне сложно доверять людям. Раньше я не распространялась об этой истории».

В беседе с журналистами Шейк рассказала и о том, как в начале модельной карьеры ей приходилось буквально выживать на 30 евро в неделю. По словам звезды, в Париже у нее с подругами было 90 центов в день, девушки скидывались и покупали рис:

«То есть в пятницу, субботу и воскресенье мы ели рис, а в понедельник прыгали через турникеты метро, чтобы доехать до агентства и взять карманные деньги на следующую неделю».

@irinashayk

Наталья Водянова

Детство супермодели тоже было не из простых. Вот, как она его вспоминает спустя время:

«Порой мне кажется, что мне очень повезло с трудным детством. Теперь у меня есть такая закалка, которая помогает. Мне по сути нечего терять, кроме близких и репутации. В бедности приобретаешь такое чувство собственного достоинства, которое сложно приобрести в нормальном детстве. Понимаешь, что оголен до того минимума, когда все, что осталось, это чувство собственного достоинства»,

— откровенничала Водянова. Звезда отметила, что ее детские годы были далеко не самые тяжелые, а также призналась, что сталкивалась и с куда более страшными историями.

Супермодель в интервью W Magazine также рассказала и о преимуществах, которые ей помогли в начале карьеры:

«Когда я пришла в модельный бизнес, у меня был козырь: я умела ходить на каблуках. Девочки не всегда с этим справляются. А я с двенадцати лет любила каблуки, мини-юбки и яркий макияж. Когда я приехала в Париж, я не знала английского, не знала французского. Денег на покупку хорошей одежды не было. Поэтому я старалась быть настолько высокой, насколько могу, и всегда улыбаться. И, похоже, это работает».

@natasupernova

Настасья Самбурская

Жизнь в городе Приозерске Ленинградской области была тяжелой – родители Самбурской много работали, чтобы прокормить ее и брата. Годы взросления оставили много неприятных воспоминаний у актрисы, поэтому она не любит возвращаться в родной город. Настасья столкнулась не только с бедностью, но и с жестокостью, и безразличием в семье. По ее словам, отец избивал ее за мельчайшие провинности.

«Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он перестал»,

— вспоминала Самбурская в одном из интервью.

Семья будущей звезды жила в настолько ужасных условиях, что маленькой Настасье приходилось носить босоножки зимой, а на выпускной она надела самодельные картонные туфли. Повзрослев, Самбурская переехала в Москву, где ей пришлось вкалывать на трех работах, чтобы задержаться в столице. В те годы ей-то и удалось случайно попасть на кастинг сериала «Универ», где девушку и заметили создатели проекта.