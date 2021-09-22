Знаменитости, которые вынуждены носить парики

Если ты знаменитость, то твои волосы практически всегда подвержены различным укладкам и частым сменам имиджа, и чтобы спасти свои натуральные волосы, многим звездам приходится постоянного ходить в париках. "Рамблер" расскажет о некоторых знаменитостях с искусственной шевелюрой.

Рианна

Многие уже привыкли к частой смене имиджа Рианны. В один день она может появиться на публике с короткой стрижкой, а уже на следующий — с длинными русалочьими волосами. При всем этом у артистки довольно хорошие собственные волосы.

Наоми Кэмпбелл

Из-за частых съемок и модных показов состояние волос топ-модели ухудшилось настолько, что они начали выпадать. Именно поэтому Наоми Кэмпбелл перешла на использование париков. Но и с ними модель попадала в неловкие ситуации, когда фото залысин на ее голове становились достоянием общественности.

Тайра Бэнкс

Модель Тайра Бэнкс оказалась в той же ситуации, что и ее коллега Наоми. Бесконечные смены имиджа, частые укладки привели звезду подиума практически к облысению. И с тех пор Бэнкс появляется на публике исключительно в париках.

Бейонсе

Певица практически с самого начала карьеры не расстается с париками. Некоторое время она даже отказывалась разговаривать с прессой об этом. И только относительно недавно Бейонсе предстала перед публикой в естественном образе, без макияжа и париков, на обложке журнала Vogue.

Алла Пугачева

Сохранить пышность волос с возрастом все тяжелее и тяжелее, и Алла Пугачева тоже в таких случаях прибегает к парикам. К Примадонне приходят личные стилисты, подбирающие парик на каждый случай жизни

Эдита Пьеха