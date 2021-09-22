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50-летняя звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с матерью 37-летнего мужа

Lenta.ru
25 минут назад

Российская актриса, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала об отношениях с матерью своего 37-летнего мужа-итальянца Стефано Маджи (Stefano Maggi). Слова 50-летней знаменитости приводит WomanHit.

Федункив рассказала об отношениях с матерью 37-летнего мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда Comedy Woman отметила, что сначала свекровь относилась к ней настороженно.

«Мы потом с ней поужинали, пообщались, и в результате мама сказала Стефано: "Я хочу, чтобы вы повенчались — она очень хороший человек". И она сейчас ждет. Но я говорю, что если венчаться, то только в Ватикане»,

— рассказала Федункив.

По словам актрисы, мужу-итальянцу приходится непросто из-за ее насыщенного графика. Она подчеркнула, что восхищается его стойкостью, мужественностью и сдержанностью. «Мы хорошо понимаем друг друга — это главное», — заявила Федункив.

Ранее экс-участница Comedy Woman сообщила, что решила заключить брак с Маджи, чтобы «утрясти возможные юридические нюансы». Федункив объяснила, что если мужу придется уехать на родину, а границы закроют, то у нее должна быть возможность поехать к нему.

О замужестве бывшей участницы Comedy Woman стало известно 26 июля. В окружении Федункив рассказали, что она узаконила отношения с 37-летним итальянцем. Известно, что у Маджи есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.

Звёзды,Марина Федункив,
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