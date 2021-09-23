5 звезд, которые ошиблись с пластикой. Мнение хирурга

На что готовы пойти звезды, чтобы соответствовать своим представлениям об идеале красоты? «Рамблер» решил разобраться в этом вопросе и попросил основателя клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе назвать знаменитостей, которые слишком рано увлеклись пластическими операциями.

Фото: @kyliejenner @kyliejenner

Белла Хадид (24 года)

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Ведущий пластический хирург считает, что в столь юном возрасте звезда решилась уже не на одну операцию. «Сделана обильная коррекция области скул и подбородка филлерами, удалены комки Биша, чтобы скулы стали более выраженными, а щеки - впалыми. Также у девушки сделана процедура «лисьи глазки», ставшая модной как раз из-за всемирной известности Беллы. Изменение формы и разреза глаз хирургическим путём создаёт раскосый, хитрый взгляд «лисички»», - прокомментировал Отари внешность супермодели.

Отметим, что сама звезда старается не комментировать изменения в своей внешности, которые заметны даже любительскому глазу, однако многие звездные пластические хирурги уже неоднократно писали о процедурах, на которые решилась модель. Среди них, и ринопластика, которую Хадид сделала, когда ей было всего 16 лет.

Кайли Дженнер (24 года)

Отари Гогиберидзе выделил и младшую из сестер Кардашьян-Дженнер. По мнению специалиста, лицо и тело звезды переделаны множество раз. «Сделаны инъекции филлеров во все зоны лица - подбородок, скулы, лоб, щеки, а также увеличены губы. Возможно, изменён разрез глаз, а также сделана ринопластика. Кроме того, проведены операции по телу: увеличены ягодицы посредством имплантатов или липофилинга, скорее всего, проведена липосакция», - считает пластический хирург. Однако какие операции не сделала бы себе Кайли Дженнер – итог один: в Instagram за ней следят уже больше 270 миллионов пользователей, а ее косметический бренд приносит звезде сотни тысяч долларов.

Меган Фокс (35 лет)

Актриса сейчас безусловно на волне хайпа. Зарубежные СМИ сначала активно обсуждали ее развод с Брайаном Остином Грином, потом роман с рэпером Колсоном Бэйкером. Теперь же весь мир говорит только о том, как шикарно выглядит Меган Фокс. «Актриса начала делать пластику очень рано и к 35 годам накопила значительный багаж. Несколько ринопластик: кончик носа уменьшен, укорочён и приподнят, спинка носа значительно сужена. Вколоты филлеры и ботокс в область губ, скул, подбородка, лба, шеи. Увеличена грудь, возможно, сделаны и другие операции по телу: липосакция, липофилинг, абдоминопластика», - прокомментировал внешность звезды наш эксперт.

Линдси Лохан (35 лет)

Актриса известна не только своими громкими ролями, но и не менее громкими скандалами. Дебош, употребление запрещенных веществ, вождение в пьяном виде – список проступков звезды можно перечислять долго. Сейчас актриса выглядит, как человек, потрепанный временем и жизнью. Вот, как комментирует внешность Лохан пластический хирург: «Лицо Линдси значительно изменилось со времён ее первых ролей. У актрисы типичный вид человека, переборщившего с уколами красоты, - опухшее, одутловатое лицо. Огромные переколотые губы, слишком выраженные скулы, слишком гладкий лоб, тяжёлые носогубные складки. В английских медиа это называется pillow face - лицо как после подушки».

Эмили Ратаковски (30 лет)