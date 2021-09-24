Как сложилась судьба сыновей Валерия Золотухина

Валерий Золотухин, актер театра и кино, художественный руководитель Театра на Таганке, скончался 30 марта 2013 года от рака мозга. У артиста было 3 сына: старший стал священником, средний – покончил жизнь самоубийством, а младший родился, когда актеру было 63 года.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Валерий был женат 3 раза (последний брак – гражданский), и от каждой женщины у него родилось по сыну.

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Первой женой актера стала его коллега Нина Шацкая. Супруги поженились в 1963 году, а в 1969 родился их первенец Денис. Когда ребенку исполнилось 10 лет, родители развелись.

Денис тяжело переживал уход папы. Он плакал каждый вечер, что отразилось на нервном состоянии мальчика. Только через 4 года в его жизни появился отчим, который и заменил родного отца.

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Впоследствии Денис Золотухин решил посвятить свою жизнь Богу и стал священником. Многие уверены, что многочисленные похождения налево отца и последующий его уход из семьи, переживания матери, сыграли большую роль в дальнейшем жизненном выборе.

После развода Валерий женился на своей любовнице, Тамаре Гусевой, связь с которой поддерживал уже несколько лет. Женщина сделала 8 абортов, но девятую беременность решила сохранить. В итоге на свет появился сын Сергей.

Юноша прожил недолго. Он свел счеты с жизнью в пустой квартире своей сожительницы в 2007 году, не оставив предсмертного послания. В этот момент женщины не было рядом, она нашла возлюбленного уже бездыханным. При этом Сергей не пил, не курил, не употреблял спиртные напитки.

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Как позже уверял старший брат Денис, Сергей очень переживал из-за своей матери, которая страдала от связи мужа с Ириной Линдт. Любовница даже родила сына от актера. Это стало последней точкой. Также Денис уверен, что участие брата в группе «Мертвые дельфины» тоже наложило свой отпечаток, ведь их песни были мрачные и жесткие.

Третьим ребенком Золотухина стал Иван, который родился в 2004 году, когда Валерий находился в законном браке с Тамарой Гусевой. Иван тоже воспитывался не в лучших условиях. Папа был приходящим, так как жил 3 года на 2 семьи - он уверял, что не может оставить ни одну из своих женщин.

Валерий мало внимания уделял ребенку, а тот очень нуждался в отце. Когда мальчику было 8 лет, Золотухин скончался.

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Семье в то время было нелегко и в моральном, и в материальном плане. Ирине пришлось полностью взять на себя обеспечение сына. Спасло то, что Валерий оставил молодой гражданской супруге хорошее наследство.