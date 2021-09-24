Как выглядят звезды на честных селфи без макияжа

Тренд на естественность набирает обороты среди звезд. Каждый день они радуют своих подписчиков четными селфи без единого грамма косметики на лице. В нашем материале мы собрали снимки без прикрас, чтобы показать вам, как выглядят знаменитости без макияжа.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Многие звездные красавицы уже вернулись из отпусков и приступили к трудовым будням. Они с большим удовольствием делятся секретными кадрами закулисной жизни, сборов на мероприятия, а также походов к косметологу.

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Например, Рената Литвинова показала честное селфи из гримерки, а Регина Тодоренко продемонстрировала идеальную кожу после массажа лица.

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Какая осень без похода в лес за грибами? Asti отправилась на «охоту» без макияжа и заплела волосы в пышную косу. Конечно, артистка не могла не поделиться с подписчиками удачным «уловом».

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Помимо Asti, кадры прогулок на свежем воздухе показывает в личном блоге и прекрасная Альбина Джанабаева.

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Помимо насыщенных будней, звезды не забывают об уходе за собой. Теперь не нужно далеко ходить, чтобы узнать, как наши любимые кумиры остаются в форме, несмотря на тяжелый рабочий график, и что они для этого делают. К слову, Мария Горбань советует придерживаться правильного питания, чтобы кожа всегда была роскошной без макияжа.

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А вот Елена Перминова, наоборот, иногда грешит и включает в свой рацион продукты с содержанием лактозы. Но все мы люди и можем позволить себе немного лишнего.