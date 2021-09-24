Кому из звезд стоило бы уже задуматься о пластике

Сегодня практически каждая женщина может позволить себе воспользоваться услугами косметологии или сделать пластическую операцию. Что говорить о знаменитостях, то весь мир эстетической медицины открыт для них. Однако в числе звезд есть те, которые решили, что противостоять процессам старения бессмысленно и махнули на себя рукой. О том, кому из знаменитостей все-таки не мешало бы заняться собой, читайте в нашем материале.

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В мире уже не первый год преобладает тренд на натуральность и бодипозитив. С одной стороны, это правильно — нужно уметь принимать себя, жить в гармонии со своим телом. Однако это абсолютно не значит, что не нужно правильно питаться и заниматься своим здоровьем. Также и с косметологией: достаточно поддерживать состояние своей кожи и лица аппаратными методиками и различными процедурами. Косметические средства не устранят проблему опущения тканей и не разглядят морщины.

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Дмитрий Саратовцев пластический хирург

Брижит Бардо

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Эта француженка была настоящей легендой в середине ХХ века. Ее неоднократно ставили в один ряд с другим секс-символом той эпохи — Софи Лорен. Однако несмотря на сумасшедшую популярность, эта дива довольно рано завершила свою карьеру и занялась общественной деятельностью. Сегодня она защищает права животных и у нее есть собственный фонд. При этом звезда отказалась от работы над своей внешностью. «Бабетта» стала совсем не та: на ее лице появились глубокие морщины, проявился птоз и брыли. Значительно улучшить ситуацию могли бы такие хирургические вмешательства, как круговая подтяжка лица и блефаропластика.

Моника Беллуччи

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Ничто не вечно, и любая красота со временем увядает — именно это понимаешь, когда видишь «самую сексуальную женщину планеты» 2010 года. Прекрасная итальянка, будоражившая сердца миллионов мужчин по всему миру решила, что не будет обращаться к пластике. Ранее ей удавалось минимизировать признаки старения на лице, однако сейчас исполнительница прославившей ее роли Малены столкнулась с проблемой опущения верхних век и густой сеточкой морщин вокруг глаз. Сегодня с этими досадными проявлениями можно легко бороться при помощи блефаропластики и эндоскопической подтяжки верхней трети лица. Если бы Моника согласилась на эти коррекции, линия бровей ее стала бы выше, взгляд — более открытым, а о «гусиных лапках» можно было и вовсе забыть.

Катрин Денев

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Еще одной знаковой персоне французского и мирового кинематографа не так давно исполнилось 73 года. Для этого возраста Катрин Денев выглядит очень неплохо. По словам актрисы, причина этого — любовь к инъекционной методике. Звезда не раз колола ботокс. Однако результаты могли бы быть и более заметными, если бы исполнительница главной роли в «Дневной красавице» решилась бы на лифтинг нижней трети лица. Сегодня у нее в этой зоне есть явные проблемы с контуром — проявились значительные брыли. Да и шею не мешало бы привести в порядок.

Сара-Джессика Паркер

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Фанаты ликуют — знаковый сериал 2000-х, «Секс в большом городе», перезапущен: снимается его продолжение. Три подруги из Нью-Йорка снова воссоединились, и всем интересно, что произошло за эти годы в их жизни. Однако с первого дня съемок вокруг исполнительницы главной роли Кэрри Брэдшоу крутится немало хейтеров, а количество негативных отзывов растет. Виной тому внешний вид «иконы стиля»: Паркер причисляет себя к сторонницам естественного старения, но состояние ее кожи оставляет желать лучшего. На лице звезды, которая выглядит старше своего возраста, множество глубоких складок и морщин, проявления птоза, а ее волосы стали наполовину седыми и выглядят, по мнению поклонников сериала, неопрятно. Исправить ситуацию и вернуть молодость селебритис помогли бы фейслифтинг и блефаропластика — это добавило бы лоска и ухоженности.

Синтия Никсон

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