В 90-е годы Линда Евангелиста была одной из самых высокооплачиваемых моделей наравне с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс и Кристи Терлингтон. Но в последние годы она изменилась до неузнаваемости, разорилась и перестала выходить на публику. Что стало со звездой и как она теперь выглядит — в материале "Рамблера".
Супермодель снялась для более чем 700 журнальных обложек. Тогда Евангелиста была пике популярности. Ей предлагали крупные гонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Именно Линде принадлежит фраза:
"Мы с Кристи не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов".
Сейчас модели 56 лет, и она ведет затворнический образ жизни, хотя другие модели в ее возрасте продолжают сниматься. В социальных сетях звезды только старые снимки из молодости. Но недавно она опубликовала пост, в котором рассказала, почему перестала появляться на публике. Она оказалась "жестоко изуродована" после косметической процедуры. В период с 2015 по 2016 год супермодель сделала липосакцию, однако получила обратный эффект.
"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.
Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, «неузнаваемой».
У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей".
Евангелиста призналась, что "устала так жить" и намерена судиться с клиникой. Под постом модели написали сотни комментариев со словами поддержки. Вот, что сказали другие звезды.
Хейли Бибер:
"Работа вашей жизни продолжает вдохновлять поколения моделей и вносить свой вклад в мир моды, независимо от того, участвуете ли вы в подиумах или в рекламных кампаниях в 2021 году. Живая икона смелости, которая теперь будет вдохновлять и защищать многих, и красотой, которую нельзя отобрать. Спасибо. Посылаю силы, любовь и свет!"
Синди Кроуфорд:
"Линда, твоя сила и истинная сущность навсегда узнаваемые и знаковые! Браво!"
Наоми Кэмпбелл:
"Я аплодирую тебе за твою отвагу и силу поделиться своим опытом и больше не быть его заложником. Ты знаешь, я люблю тебя. Мы любим тебя. И всегда рядом с тобой. Я не могу представить себе боль, которую ты пережила мысленно за последние 5 лет. Теперь ты свободна от нее .. помни, кто ты и чего ты достигла, твое влияние [...] Горжусь тобой и поддерживаю на каждом этапе пути".