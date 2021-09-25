"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.



Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, «неузнаваемой».



У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей".