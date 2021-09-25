Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

"Жестоко изуродовала": что стало со звездой 90-х Линдой Евангелистой

Анна Шутова
3 часа назад

В 90-е годы Линда Евангелиста была одной из самых высокооплачиваемых моделей наравне с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс и Кристи Терлингтон. Но в последние годы она изменилась до неузнаваемости, разорилась и перестала выходить на публику. Что стало со звездой и как она теперь выглядит — в материале "Рамблера".

Линда Евангелиста в 90-е годы была одной из самых высокооплачиваемых моделей.
1/9 Линда Евангелиста в 90-е годы была одной из самых высокооплачиваемых моделей.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Она работала вместе с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс и Кристи Терлингтон.
2/9 Она работала вместе с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс и Кристи Терлингтон.
Фото: @therealpeterlindbergh
Супермодель снялась для более чем 700 журнальных обложек.
3/9 Супермодель снялась для более чем 700 журнальных обложек.
Фото: @therealpeterlindbergh
Тогда Евангелиста была пике популярности. Ей предлагали крупные гонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии.
4/9 Тогда Евангелиста была пике популярности. Ей предлагали крупные гонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии.
Фото: @iamnaomicampbel
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Именно Линде принадлежит фраза: "Мы с Кристи не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов".
5/9  Именно Линде принадлежит фраза: "Мы с Кристи не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов".
Фото: @therealpeterlindbergh
Сейчас модели 56 лет, и она ведет затворнический образ жизни, хотя другие модели в ее возрасте продолжают сниматься.
6/9 Сейчас модели 56 лет, и она ведет затворнический образ жизни, хотя другие модели в ее возрасте продолжают сниматься.
Фото: globallookpress.com
В социальных сетях звезды только старые снимки из молодости.
7/9 В социальных сетях звезды только старые снимки из молодости.
Фото: @lindaevangelista
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Но недавно она опубликовала пост, в котором рассказала, почему перестала появляться на публике.
8/9 Но недавно она опубликовала пост, в котором рассказала, почему перестала появляться на публике.
Фото: @lindaevangelista
Она оказалась "жестоко изуродована" после косметической процедуры.
9/9 Она оказалась "жестоко изуродована" после косметической процедуры.
Фото: @lindaevangelista

Супермодель снялась для более чем 700 журнальных обложек. Тогда Евангелиста была пике популярности. Ей предлагали крупные гонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. Именно Линде принадлежит фраза:

Видео дня

"Мы с Кристи не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов".

Сейчас модели 56 лет, и она ведет затворнический образ жизни, хотя другие модели в ее возрасте продолжают сниматься. В социальных сетях звезды только старые снимки из молодости. Но недавно она опубликовала пост, в котором рассказала, почему перестала появляться на публике. Она оказалась "жестоко изуродована" после косметической процедуры. В период с 2015 по 2016 год супермодель сделала липосакцию, однако получила обратный эффект.

"Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.

Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, «неузнаваемой».

У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей".

Евангелиста призналась, что "устала так жить" и намерена судиться с клиникой. Под постом модели написали сотни комментариев со словами поддержки. Вот, что сказали другие звезды.

Хейли Бибер:

"Работа вашей жизни продолжает вдохновлять поколения моделей и вносить свой вклад в мир моды, независимо от того, участвуете ли вы в подиумах или в рекламных кампаниях в 2021 году. Живая икона смелости, которая теперь будет вдохновлять и защищать многих, и красотой, которую нельзя отобрать. Спасибо. Посылаю силы, любовь и свет!"

Синди Кроуфорд:

"Линда, твоя сила и истинная сущность навсегда узнаваемые и знаковые! Браво!"

Наоми Кэмпбелл:

"Я аплодирую тебе за твою отвагу и силу поделиться своим опытом и больше не быть его заложником. Ты знаешь, я люблю тебя. Мы любим тебя. И всегда рядом с тобой. Я не могу представить себе боль, которую ты пережила мысленно за последние 5 лет. Теперь ты свободна от нее .. помни, кто ты и чего ты достигла, твое влияние [...] Горжусь тобой и поддерживаю на каждом этапе пути".

Звёзды,Фото,Линда Евангелиста,Синди Кроуфорд,Клаудия Шиффер,Наоми Кэмпбелл,Кейт Мосс,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители