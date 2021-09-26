Лолите Милявской 57 лет, но она до сих пор популярна и эпатажна, как и 30 лет назад. Вспоминаем, как начиналась карьера певицы.

1/7 Лолите Милявской 57 лет, но она до сих пор популярна и эпатажна, как и 30 лет назад. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 После окончания университета в Тамбове Лолита, тогда еще Горелик, переехала в Одессу и работала в Одесской филармонии. Фото: globallookpress.com 3/7 Там познакомилась с Александром Цекало. И в 1987 году они вместе уехали в Москву. Фото: globallookpress.com 4/7 Фамилия певицы принадлежит ее второму мужу Виталию Милявскому, с которым она в этом же году заключила фиктивный брак ради прописки. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 С 1985 года Цекало и Лолита выступают в собственной группе «Кабаре-дуэт "Академия"». Фото: РИА Новости 6/7 А в 2000 году Лолита начала сольную карьеру. Фото: РИА Новости 7/7 В 2013 году Лолита вошла в двадцатку самых богатых российских артистов. Фото: globallookpress.com

После окончания университета в Тамбове Лолита, тогда еще Горелик, переехала в Одессу и работала в Одесской филармонии, где познакомилась с Александром Цекало. В 1987 году они вместе уехали в Москву. Фамилия певицы принадлежит ее второму мужу Виталию Милявскому, с которым она в этом же году заключила фиктивный брак ради прописки. В первый раз замуж она вышла в 1984 году - за своего однокурсника Александра Беляева. Брак продлился три года.

С 1985 года Цекало и Лолита выступают в собственной группе «Кабаре-дуэт "Академия"», параллельно ведя передачи на телевидении. В эти годы зарождаются их отношения, которые продлятся 12 лет.

Дуэт артистов был популярен, но еще больше знаменита Лолита стала благодаря сольной карьере, начавшейся в 2000 году после разрыва с Цекало. Певица снималась для "Плэбой", вела программу "Лолита. Без комплексов" на Первом канале, а в 2008 году из-за откровенной фотосессии был подвергнут цензуре ее альбом "Фетиш".