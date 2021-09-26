А я люблю женатого: звезды, родившие от чужих мужей

Принято считать, что женатый мужчина из семьи, несмотря на роман и даже родившихся детей, не уйдет. Статусу любовницы никто не завидует — их осуждают. В нашей сегодняшней подборке селебрити, которые не побоялись людской молвы и родили от женатых коллег.

Альбина Джанабаева

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Экс-солистка «ВИА Гры» и Валерий Меладзе недавно стали родителями в третий раз. У них родилась дочь Агата. В официальный брак возлюбленные вступили в 2014 году, а старший сын пары родился на десять лет раньше. На тот момент Валерий Меладзе был женат, у него росли три дочери. О романе продюсера и певицы всегда много говорили, но они хранили молчание. Большим интервью спустя время разразилась бывшая супруга Меладзе Ирина. Она не скрывала обиды на бывшего мужа и певицу-разлучницу. Сама Альбина в интервью Ксении Собчак уверяла, что ей непросто дался роман с женатым мужчиной — приходилось скрывать свои чувства. Но больше всего ее задевали слухи, что она якобы была вхожа в семью возлюбленного и дружила с его женой. Джанабаева подчеркнула, что это не так.

Нужно сказать, что история Меладзе и Джанабаевой — одна из немногих, которая закончилась браком, ведь женатые мужчины нечасто уходят из семей к любовницам. В какой-то момент певица поставила возлюбленному ультиматум и тот возымел действие. «Дети растут в правильной семье — и это самое важное. В семье, где папа любит маму и уважает, и это все взаимно. Это большое достижение в нашей жизни, что мы смогли это все построить», — подытожила Альбина.

Евгения Добровольская

Актриса воспитывает четверых детей. Третьего сына она родила от женатого коллеги — актера Ярослава Бойко. Долгое время актриса не афишировала этот факт. Роман завязался на съемках фильма «Подозрение» в 2001 году, где они снимались. У актрисы довольно четкая позиция: ответственность за ребенка несет в первую очередь женщина ,потому она и принимает решение: от кого рожать и рожать ли вообще. На мужей, мужчин Добровольская никогда не полагалась, всегда рассчитывала на себя. Актриса вспоминает, что третью беременность скрывала до последнего даже от близких. Когда родные узнали, что она будет рожать, испугались за нее. Подруги тоже не скрывали жалости, мол, как же мальчик будет расти без отца? Любопытно, что Ярославу Бойко приписывали отцовство пятого ребенка Марии Порошиной. С актрисой он много лет снимался в сериале «Всегда говори "всегда"». Но незамужняя Мария упорно опровергает эти домыслы. Бойко по-прежнему женат, а его супруга хранит молчание.

Юлия Пересильд

Отцом двух дочерей актрисы Ани и Маши является режиссер Алексей Учитель. Артистка и режиссер познакомились на съемках фильма «Край». Эта работа принесла молодой актрисе две премии — «Белый слон» и «Золотой орел». Пересильд в разное время приписывали романы с Владимиром Машковым, Евгением Мироновым и Романом Абрамовичем. При этом знающие люди уверяли, что на самом деле актриса живет вместе с женатым режиссером. После серии снимков папарацци, снявших пару в магазине, актриса сделала наконец публичное заявление. «Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей — хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если эти люди мне близки, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?"», — рассуждала Юлия.

Недавно актриса, неожиданно для многих, обмолвилась в интервью, что сердце ее свободно и пока она не встретила мужчину, который позвал бы ее замуж. Алексей Учитель по-прежнему женат на матери своего взрослого сына (Илья тоже стал режиссером).

Певица Слава

На момент знакомства с бизнесменом Анатолием Данилицким Слава была матерью-одиночкой и любительницей караоке, которая мечтала о карьере певицы. С женатым бизнесменом она познакомилась в ресторане. Вскоре они полетели на остров Барбадос и то был райский отдых. Данилицкий стал вкладывать в певицу деньги — она быстро стала популярной. Девушка рассказывала позже, что никогда не мечтала о принце на белом коне, ей хотелось встретить взрослого мужчину, который будет ее развивать, оказывать влияние. Доподлинно неизвестно, смутил ли при этом красавицу-певицу статус женатого мужчины. О таком не любят рассказывать в интервью.

@nastya_slava

Справедливости ради отметим, что бизнесмен с тех пор успел развестись. Слава уверяет, что возлюбленный не раз звал ее замуж, но она упорно отказывается. Мол, живем и живем, а в случае развода еще имущество придется делить. Зачем это надо? Добавим, что пара воспитывает дочь Антонину, которая родилась в 2011 году. Также у Славы есть взрослая дочь-студентка — певица сохранила дружеские отношения с ее отцом.

Психолог, психотерапевт

Рождение ребенка — всегда выбор женщины. Законодательно она одна может принимать такое решение, даже находясь в браке, что уж говорить про внебрачного ребенка. А вот наступление беременности — ответственность обоих. Не юридическая, а человеческая, социальная, психологическая. В процессе зачатия участвуют два человека, и тот, для кого беременность является нежелательной, предохраняется. Хорошо бы обсудить с партнером позицию обеих сторон по этому вопросу в начале отношений. Это зрелая, взрослая позиция. Каждый в паре берет на себя ответственность.

Однако в реальной жизни мы понимаем, что не все люди психологически взрослые. И незапланированная беременность может наступить как при инфантильном отношении мужчины к ответственности, так и при манипуляциях с одной из сторон: желание женщины при помощи ребенка разрушить брак своего мужчины, желание мужчины привязать женщину к себе, не вступая с ней в брак, нарциссическое желание мужчины оплодотворить множество женщин. Осознает ли женщина, что вся ответственность за воспитание ребенка может лечь на нее, зависит от степени ее психологической зрелости. И это мало связано с браком. Можно рожать в браке и быть не готовой стать матерью и рожать вне брака и воспитать прекрасного ребенка. Ответственность биологического отца также не зависит от брака. Есть множество мужчин, ушедших из семьи и позабывших про своих детей, и есть отцы, принимающие участие в жизни внебрачных детей.