«На сцене умирают от хохота»: Цискаридзе вспомнил балетную жизнь

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе стал гостем в программе Максима Галкина «Сегодня вечером». В эфире шоу любимец публики вспомнил несколько баек о великих артистах балета и рассказал пару забавных эпизодов о себе.

«Нам везет в чем? В том что оркестровая яма создает музыкальную завесу, нас не слышит публика. Так что мы говорим свободно, не так, как они там за кулисами друг о друге. Конечно, много смешного бывает. Балетные на сцене умирают от хохота»,

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– раскрыл секрет Цискаридзе.

В качестве примера он рассказал, что достаточно часто на сцене все шло не по плану. Например, одна балерина могла вполне откровенно показать свое отношение к другой. Особенно часто, по словам Николая, это происходило в «хорошее время», когда на сцену выходили народные артистки, находившиеся в сложных отношениях друг с другом.

Вспомнил он и пару случаев о Майе Плисецкой и о том, как она пускала в ход свое женское обаяние.

Про себя Цискаридзе рассказывал меньше. Однако он со смехом признался, что всегда очень внимательно смотрит по сторонам, прежде чем посетить общественный туалет. Как оказалось, там его караулят фанаты.

«Телефон может возникнуть сверху, а может выползти снизу»,

– признался актер.

Также артист вспомнил, как однажды попросил гримера оттенить ему нос, чтобы он выглядел тоньше. В ответ он узнал, что его нос «не такой уж поганый».

В своем «Инстаграме» Николай разместил программы мероприятия и немного ее прокомментировал, обращаясь к своей аудитории.

«Смех и улыбки в любой форме – целительны и оказывают профилактическое воздействие на здоровье. Что становится особенно важно, ТК погода за окном отказывается радовать, а «бабье лето» приходить...»,

– написал Цискаридзе, обращаясь к своей аудитории.