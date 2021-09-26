Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Меган Маркл в украшениях за 30 тысяч долларов призвала к равенству

Lenta.ru
1 час назад

Жена принца Гарри Меган Маркл, надев украшения стоимостью более 30 тысяч долларов, призвала к равенству и справедливости при вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл в украшениях за 30 тысяч долларов призвала к равенству
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Маркл выступила на мероприятии в Нью-Йорке. Она заявила, что каждый человек на планете имеет фундаментальное право получить вакцину от COVID-19, однако в реальности этого не происходит. Пока в США и некоторых других странах можно пойти и привиться где угодно, миллиарды людей по всему миру лишены такой возможности. Меган Маркл назвала неправильным то, что большое число вакцин поступает только в 10 богатых стран.

При этом, как пишет Daily Mail, во время выступления на на жене принца Гарри было надето белое платье от Valentino стоимостью 4,5 тысячи долларов и украшения Cartier: серьги за 16,5 тысячи долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысячи долларов.

Звёзды,Daily Mail,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители