Меган Маркл в украшениях за 30 тысяч долларов призвала к равенству

Жена принца Гарри Меган Маркл, надев украшения стоимостью более 30 тысяч долларов, призвала к равенству и справедливости при вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Маркл выступила на мероприятии в Нью-Йорке. Она заявила, что каждый человек на планете имеет фундаментальное право получить вакцину от COVID-19, однако в реальности этого не происходит. Пока в США и некоторых других странах можно пойти и привиться где угодно, миллиарды людей по всему миру лишены такой возможности. Меган Маркл назвала неправильным то, что большое число вакцин поступает только в 10 богатых стран.