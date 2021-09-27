Звезды, у которых были проблемы из-за запрещенных веществ

Наталья Рудова едва избежала беды — ее обвинили в раздаче запрещенных веществ на одном из светских мероприятий. В полицию поступил анонимный звонок от злопыхателей актрисы, однако никаких доказательств, подтверждающих это обвинение, правоохранительные органы не обнаружили — видимо, кто-то просто решил подставить звезду. Однако у некоторых представителей российского шоу-бизнеса действительно возникали проблемы с наркотиками, о которых они рассказывали сами. Подробности — в подборке WomanHit.ru.

Фото: @rudovanata @rudovanata

@morgen_shtern

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Молодой рэпер Моргенштерн признавался, что имеет опыт употребления запрещенных веществ. Артист рассказывал в интервью: «Раньше я был этим грешен». Но Моргенштерн смог завязать с пагубной привычкой «раз и навсегда», когда понял, что его жизнь может быть идеальной без любых стимуляторов. «Я давно уже ничего не употребляю, даже алкоголь», — заявлял он.

@iamgeegun

Джиган попал в скандал, когда в честь дня рождения сына провел прямой эфир в соцсети в неадекватном состоянии. За состоянием рэпера наблюдали подписчики, которые заподозрили, что дело не обошлось без запрещенных препаратов. Эта история спровоцировала скандал с женой артиста, Оксаной Самойловой, которая решила подать на развод. Но, судя по всему, мужчина одумался и пересмотрел свой образ жизни. Об этом инциденте певец рассказал позже в инстаграм-эфире, отмечая, что, если бы не крепкое здоровье, он бы тогда лишился жизни. «В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна», — подчеркнул артист.

@natalia_bochkareva_official

В конце сентября 2019 года Наталью Бочкареву, звезду сериала «Счастливы вместе» арестовали с запрещенными веществами. Звезде грозило до 3 лет лишения свободы. Однако в итоге ей назначили лишь выплату штрафа в 30 тысяч рублей. Суд учел благотворительный взнос Натальи, содействие следствию, двоих несовершеннолетних детей и факт отсутствия у актрисы других судимостей.

@wolfieha

Стас Пьеха в 2017 году выступил на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с наркозависимостью, где признался: «Я нахожусь в проблемной зависимости сам уже более двадцати лет. Я имею опыт выздоровления». Певец объяснил свою тягу к наркотикам отсутствием родительского внимания. Именно бабушка артиста, певица Эдита Пьеха, поспособствовала восстановлению внука, она отправила его на обучение в Англию. Позже Стас решил сам помогать зависимым людям и открыл центр реабилитации.

@therealguf

Гуф по сей день борется с наркотической зависимостью. Несколько раз его осуждали за хранение запрещенных препаратов, при этом артист неоднократно лечился в реабилитационных центрах, а также лежал в психиатрических больницах. Чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии, Долматов вынужден регулярно делать курс капельниц для чистки крови.

@danaborisova_official

Дана Борисова долгое время была наркозависима и никак не могла бросить пагубную привычку. Звезда признавалась в интервью, что этому способствовал ее новый продюсер Тима Брик. Сам продюсер в скором времени скончался от гипергликемической комы. А ведущую спасли друзья: они отправили звезду в Таиланд, в реабилитационный центр, где с ней работали психологи, она занималась йогой и медитациями.

@lolitamilyavskaya

Лолита Милявская сама победила наркозависимость. В 43 года у артистки начались проблемы с запрещенными препаратами. В одном из своих интервью она сказала: «Я не скрываю от близких, что принимаю наркотики». Причиной зависимости Лолита назвала хроническую усталость, что впоследствии вызвало депрессию. Когда близкие певицы пришли на помощь и начали проводить больше времени вместе, заботиться о звезде, Милявская постепенно пришла в норму и смогла побороть зависимость.

Кадр из фильма "ДМБ"