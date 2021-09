Как живут звезды нулевых, о которых все забыли

Аврил Лавин

В 2002 году дебютный альбом канадской певицы был продан тиражом 16 миллионов копий. Последующие работы — Under My Skin и The Best Damn Thing — возглавляли мировые чарты (в том числе американский Billboard 200). Под треки Лавин танцевали по всему миру, а она зарабатывала миллионы долларов. Потом Аврил несколько ушла в тень, а в 2012 году появилась шокирующая новость, в прессе писали, мол, звезда мертва и продюсеры заменили ее другой девушкой. Поклонники долгое время обсуждали эти слухи, строили теории заговора, но реальных доказательств им так и не нашли. Со временем шумиха утихла, и о существовании Аврил Лавин и вовсе забыли. Однако звезда все-таки периодически пытается напомнить о себе: так, осенью 2021 года певица появилась на красной дорожке MTV впервые за 18 лет. Компанию Лавин составил ее бойфренд рэпер Mod Sun.