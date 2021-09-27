Как живут звезды нулевых, о которых все забыли

Еще 20 лет назад об этих звездах говорил весь мир, а теперь их имена лишь изредка мелькают в новостной ленте. «Рамблер» решил выяснить, как живут знаменитости нулевых, о которых все забыли.

Фото: Кадр из сериала "Зена - королева воинов" Кадр из сериала "Зена - королева воинов"

Аврил Лавин

Видео дня

В 2002 году дебютный альбом канадской певицы был продан тиражом 16 миллионов копий. Последующие работы — Under My Skin и The Best Damn Thing — возглавляли мировые чарты (в том числе американский Billboard 200). Под треки Лавин танцевали по всему миру, а она зарабатывала миллионы долларов. Потом Аврил несколько ушла в тень, а в 2012 году появилась шокирующая новость, в прессе писали, мол, звезда мертва и продюсеры заменили ее другой девушкой. Поклонники долгое время обсуждали эти слухи, строили теории заговора, но реальных доказательств им так и не нашли. Со временем шумиха утихла, и о существовании Аврил Лавин и вовсе забыли. Однако звезда все-таки периодически пытается напомнить о себе: так, осенью 2021 года певица появилась на красной дорожке MTV впервые за 18 лет. Компанию Лавин составил ее бойфренд рэпер Mod Sun.

@avrillavigne

Джессика Альба

«Лапочка», «Фантастическая четверка», «Город грехов», «День святого Валентина» — в нулевые Джессика Альба была на пике славы. Только ленивый не писал об актрисе и не восхищался ее красотой. Правда, постепенно громких ролей у звезды становилось все меньше – Альба сосредоточилась на семье и воспитании детей. В 2008 году актриса стала мамой – у нее родилась первая дочь, а три года спустя – вторая. При этом Джессика активно занималась бизнесом – она создала компанию The Honest, производящую экологически чистые продукты (через пару лет стоимость компании превысила миллиард долларов). Потом актриса родила третью дочь и даже вернулась к съемкам – сейчас Альба задействована в нескольких проектах.

@jessicaalba

Линдси Лохан

Звезду «Ловушки для родителей», «Чумовой пятницы», «Дрянных девчонок» и кумира миллионов в далекие нулевые – Линдси Лохан – когда-то обсуждал весь мир, но зависимости, срывы съемок и проблемы с законом сделали свое дело: сначала ее имя мелькало исключительно в скандальных хрониках, а после актриса и вовсе пропала с радаров. В мае 2021 года стало известно, что Лохан все-таки не оставила мечту вернуться в большое кино – как сообщил Variety, звезду впервые за долгое время утвердили на главную роль в рождественской комедии. Как писал портал, производство фильма начнется в ноябре 2021 года.

@lindsaylohan

Мина Сувари

Фильм «Красота по-американски» получил пять «Оскаров», но карьеру Сувари это не спасло, после ее блестящего прорыва в Голливуде наступило затишье – звезду все реже и реже стали приглашать в масштабные проекты. Сейчас Мина снимается в малозаметных сериалах и фильмах, которые критики встречают весьма скептически. В 2021 году актриса впервые стала мамой – у Сувари и ее третьего супруга Майкла Хоупа родился сын, которого назвали Кристофер Александер.

@menasuvari

Тоби Магуйар

Один из ближайших друзей Леонардо ДиКаприо и звезда нулевых Тоби Магуайр прогремел на весь мир благодаря трилогии «Человек-паук». Правда, после франшизу перезагрузили уже с новым актером, а слава звезды пошла на спад – Тоби с головой ушел в семью и параллельно занимался продюсированием. С 2007 года он появился всего в нескольких проектах: «Братья», «Великий Гэтсби», «День труда» и других. Однако завершать кинокарьеру Магуайр не собирается. В 2019 году в интервью The Hollywood Reporter он заявил: «Я не уходил на пенсию. Установки «я больше никогда не сыграю супергероя» у меня нет. Я готов сделать все что угодно, если почувствую, что это мое».

Отметим, что сейчас звезда задействован в нескольких проектах, правда, даты их премьер пока неизвестны.

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Рене О’Коннор

Благодаря сериалу «Зена – королева войнов» актриса в 1996 году заняла третье место в рейтинге самых интригующих персон, по версии журнала People, а в 2000 году TV Guide включил ее в список самых сексуальных звезд во Вселенной. Однако после кинокарьера О’Коннор практически оборвалась, что не помешало ей в 2003 году создать кинокомпанию ROC Pictures, где она заняла должности продюсера и режиссера.

Рене воспитывает сына Майлза от бизнесмена Стива Мьюира (они с ним развелись в 2005 году) и дочь Айрис от актера Джеда Сура, с которым состоит в браке по сей день.