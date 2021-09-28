Брак с Мэнсоном, страх загара и другие факты о Дите фон Тиз

28 сентября Хизер Рене Свит, известная под псевдонимом Дита фон Тиз, отмечает 49-й день рождения. Девочка из многодетной семьи рабочих с малых лет грезила танцами и кинематографом 1940-х годов. И когда она добилась успеха в балете, а позже в оригинальном жанре хореографии бурлеске, то выбрала ретро-образ, которому следует до сих пор. «Старинные» прически и макияж с алой помадой и широкими стрелками стали одной из ее визитных карточек.

Фото: @ditavonteese @ditavonteese

Дита — одна из самых ярких и необычных персон современного шоу-бизнеса. Что же мы знаем о ней?

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Жгучая брюнетка Дита фон Тиз от природы блондинка. С детства ее кумиром была Мэрилин Монро.

Актриса уверена, что жизнь станет скучной, если у человека нет маниакальной страсти хотеть какую-либо вещь, успешный бизнес или объект сексуальных желаний.

Дита фон Тиз — муза кутюрье Жана-Поля Готье.

Дита известна прежде всего своими откровенными образами, провокационными нарядами и страстью к красивому нижнему белью. Но при этом она советует покорять мужчин спокойствием и гармонией.

Много лет актриса носит корсеты, уменьшающие ее талию на 12 см. Это вредит внутренним органам, но ее это не смущает — образ важнее. Рост Диты — 163 см, вес — 50 кг.

@ditavonteese

Сцена — главная страсть фон Тиз. Но ради удовольствия она снимается и в кино. Ее фильмография насчитывает больше 60 фильмов, некоторые из них с пометкой 18+. В молодости Дита снималась даже в эротике.

Актриса с фарфорово-белой кожей ужасно боится загара.

Во время одного из шоу с Дитой едва не произошла катастрофа. Она танцевала в огромном бокале с шампанским. И, когда артистка стала раздеваться, сосуд, в котором она находилась, едва не завалился на бок. Ей пришлось делать все, чтобы удержать равновесие, иначе бы Дита упала с огромной высоты, а сверху бы ее накрыли декорации.

Спокойно реагирует на критику, но терпеть не может, когда про нее пишут вранье.

Несмотря на огромное количество поклонников и множество романов, Дита была замужем всего раз. И ее избранником стал скандальный Мэрилин Мэнсон. Правда, брак продержался недолго — с 2005 по 2007 год.

«Идеальный день для меня: проснуться рано утром в воскресенье, никуда не торопиться и после завтрака отправиться на блошиный рынок, чтобы купить новые штучки для своей коллекции».

Дита фон Тиз коллекционирует фарфор и антиквариат.

@ditavonteese

Актриса сама придумывает костюмы для своих шоу, ведь она дипломированный дизайнер одежды.

Для поддержания фигуры королева бурлеска занимается йогой, пилатесом и балетом. Тренажерные залы она не терпит, но для большей физической активности занимается на батуте.

Она не скрывает, что делает пластические операции. Так, ее идеальная грудь — результат работы хирурга. Также Дита сделала татуаж и в том числе свою знаменитую родинку.

В 2009 году Дита была в Москве. Она выходила на сцену на «Евровидении» во время выступления дуэта из Германии Alex Swings Oscar Sings!.