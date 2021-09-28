«И бог создал женщину»: как сейчас живет Брижит Бардо

В прессе ходили слухи, мол, гадалка предсказала отцу Брижит, что фамилия Бардо станет известна на весь мир. Мужчина тогда предположил, что его ждет успех в бизнесе, но судьба распорядилась иначе - речь шла о его дочери, ставшей сверхуспешной актрисой своего времени. «Рамблер» решил вспомнить, как начиналась карьера французской дивы, а заодно узнать, как она сейчас живет.

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В юном возрасте будущую звезду отправили в балетную школу. Вскоре Брижит поступила в Академию танца в Париже – там-то ее и заприметили модные журналы, которые начали приглашать ее на съемки. Именно тогда молодую диву и прозвали «Французский котенок». В 15 лет Бардо познакомилась с режиссером Роже Вадимом, в которого она влюбилась с первого взгляда. Дерзкая девушка проявила настойчивость и буквально добилась внимания мужчины – он-то и помог ей получить ее первые главные роли в кино, а также стал ее первым мужем. В 1956 году Бардо снялась в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину», который был воспринят на «ура» в США, но получил неоднозначную оценку в Европе – некоторых зрителей тогда смутил откровенный танец девушки на столе.

Кадр из фильма «И Бог создал женщину»

После невероятного успела ее первого фильма перед Брижит открылся мир большого кино, страсти кипели у девушки и на личном фронте. На съемках картины «И Бог создал женщину» Бардо познакомилась с актером Жаном-Луи Трентиньяном, ради которого она позже оставила своего первого супруга.

Предложения сняться в фильмах сыпались в 50-х - 60-х годах на звезду буквально отовсюду, так, она приняла участие в съемках картины «Бабетта идет на войну», который еще больше прославил имя (и фамилию!) актрисы на весь мир. На съемках этого проекта она познакомилась с Жаком Шарье, от которого родила единственного сына. Брак у звезд не сложился, вскоре после рождения первенца они развелись.

Кадр из фильма «Бабетта идёт на войну»

После разрыва Бардо и дальше пустилась в романтические приключения: была в браке с миллиардером Гюнтером Саксом, крутила романы со скульптором Мирославом Брозеком, бразильским танцором Бобом Загури и с известным певцом Сержом Генсбуром, с которым записала песню «Я тебя люблю... я тебя тоже нет», ставшую известной уже в исполнении Генсбура с Джейн Биркин.

В 1974 году Брижит внезапно завершила карьеру актрисы. «Либо я покину кино, либо кино покинет меня», — тогда заявила Бардо, обеспокоенная тем, что ее прежние высокие гонорары сократились. По ее словам, она якобы устала от легендарного образа, который она создала за годы карьеры, и теперь хотела стать защитницей животных. В 1987 году она, и правда, открыла «Фонд Брижит Бардо», занимающийся охраной животных, которым и занимается до сих пор. В начале 90-х актриса также вышла замуж за политика Бернара д’Ормаля, с которым состоит в браке и по сей день.

Сейчас звезда живет на юге Франции, активно помогает животным, создает благотворительные фонды, однако слава капризной и эгоистичной девушки так прочно закрепилась за Брижит, что она до сих пор, в первую очередь, воспринимается как своенравная дива.

В одном из недавних интервью Бардо заявила, что живет в изоляции в Ла-Мадраге (Сен-Тропе) уже больше 15 лет. «Я дикарка, не доверяю людям. Так замечательно не слышать больше самолетов, вертолетов, судов, автомобилей, мотоциклов, людей, которые кричат на пляже, или орущую отовсюду музыку! Молчание — золото. Зато я слышу пение птиц, плеск волн, шум ветра. Ничего не боюсь, кроме человеческой жестокости и глупости», - призналась актриса в разговоре с журналистами.