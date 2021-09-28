Секреты красоты и молодости звезд, которым за 50

Любой женщине, независимо от возраста, хочется выглядеть красиво и молодо. Например, Джина Лоллобриджида устраивала разгрузочные дни на минералке и цитрусовых, Марлен Дитрих сама делала крем «Лебяжий пух» с глицерином и водкой, а Элизабет Тейлор перед сном массажировала лицо. Современные звезды ни в чем не уступают своим предшественницам в гонке за вечной красотой и молодостью. WomanHit выяснил бьюти-секреты знаменитостей, которым удалось повернуть время вспять.

Фото: Кадр из фильма "Кое-что на день рождения" Кадр из фильма "Кое-что на день рождения"

Валерия выглядит замечательно, она отказалась от вредной пищи: перестала есть жареное и жирное. Много времени певица посвящает йоге. Она считает, что разницы между дорогими и бюджетными косметическими средствами нет, главное — ухаживать за собой.

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Певица не забывает обращаться к косметологам и делает упражнения для упругости кожи и мышц лица дома: зажимает в зубах пробку и начинает читать стихи.

Алена Свиридова постоянно находится в движении: играет в бадминтон, катается на коньках. Питается певица сбалансированно, но исключила из рациона калорийную пищу.

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Певица ходит на тайский массаж, но по поводу морщин на лице все же обращается к косметологу. Алена никогда не пользуется одними и теми же средствами постоянно, всегда пытается попробовать что-нибудь новое. На сегодняшний день любимое средство артистки — это увлажняющий крем.

Светлана Бондарчук в свои 52 года не ограничивает себя в питании и иногда позволяет себе выпить бокал вина.

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В одном из интервью она поделилась:

«У меня смешанный тип кожи, ближе к сухой. Я делаю скульптурирующий массаж лица и раз в неделю посещаю косметолога». А еще Светлана утверждает, что сохранять молодость ей помогают «секс и рок-н-ролл».

Елена Проклова хоть и отказалась от диет, но фастфуд не позволяет себе есть. Еще актриса сама делает кремы: разводит в воде желатин, которые наносит на лицо, а затем втирает натуральный сок алоэ.

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В одном из своих интервью Елена поделилась секретом молодости:

«Нужен тазик, в который налита холодная вода и брошен лед. В него на несколько минут опускаем большое махровое полотенце, вынимаем, отжимаем и кладем себе на лицо и зону декольте. Вам нужно второе полотенце, но только в тазике с горячей водой. Три-четыре раза вот так меняете полотенца — и чувствуете себя великолепно! Расправляются морщинки, очищаются поры, начинают светиться глаза».

Также артистка прибегает к контрастной терапии: сначала париться в сауне, затем идет плавать в проруби.

Шэрон Стоун пользуется народными средствами за уходом для лица и тела. Голливудская звезда несколько раз в неделю принимает ванну из меда и молока — «ванну Клеопатры». Это питает кожу и увлажняет ее, придает упругость.

Кадр из фильма "Кое-что на день рождения"

Второй совет кинодивы очень необычен — это употребление живого пива, оно улучшает пищеварение и наполняет организм витамином А, что благоприятно влияет на рост волос и ногтей. Оказывается, топ-модель

Синди Кроуфорд всегда была склонна к полноте. Чтобы держать свой вес в норме, звезда каждое утро плавает и занимается на мини-степпере.

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