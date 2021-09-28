Куда пропала Кира Пластинина

Больше десяти назад имя Киры Пластининой было у всех на слуху и многие мировые звезды мечтали носить наряды ее бренда, а теперь о модельере практически ничего неизвестно. "Рамблер" расскажет, чем сейчас занимается Кира Пластинина, и что стало с ее компанией.

Взлет карьеры 14-летней Киры Пластининой был мгновенным: в 2007 году состоялся первый показ ее одежды и в это же время в московском торговом центре открылся первый магазин начинающего дизайнера. В этом юному модельеру помог ее отец, бизнесмен, сооснователь крупнейшей компании в стране "Вимм-Билль-Данн" Сергей Пластинин. В развитие марки своей дочери он изначально вложил порядка 35 миллионов долларов. Уже к 2011 году было открыто более сотни магазинов, а к 2014 сеть состояла из более 300 бутиков, в том числе на территории США.

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В одном из своих интервью Сергей Пластинин рассказал, что Кира с детства любили наряжать кукол и в один момент ему пришла идея оказать ее таланту "своевременную и грамотную поддержку".

Практически сразу после открытия бутиков Пластининой, в ее одежду стали появляться многие звезд российского шоу-бизнеса и ряд мировых знаменитостей. На показ приезжала светская львица Пэрис Хилтон, которая рассказывала о дружбе с Кирой. Но, как позже выяснили представители СМИ, приезд звезды такой величины обошелся Сергею в два миллиона долларов. Николь Риччи, которая была приглашена на открытие бутика Киры в ЦУМе, запросила сумму меньше — 300 тысяч долларов. Приблизительно такие же гонорары были заплачены Линдси Лохан, Бритни Спирс и Джорджии Мэй Джаггер. Некоторые из них даже участвовали в съемках рекламных кампаний.

Спустя несколько лет громкой славы популярность бренда Киры Пластининой стала падать. Но на деле дела у бренда пошли хуже еще примерно в 2008 году. К банкротству американского подразделения привел сначала кризис, а затем и судебное разбирательство с маркой Kirra. Но несмотря на это Сергей Пластинин расширял империю своей дочери в других странах.

В 2016 году генеральный директор компании Пластининой Игорь Мухачев заявил, что они завалены исками, их счета арестованы, а общий долг составляет 500 миллионов рублей.

На тот момент Кира уже почти утратила интерес к собственному бренду одежды. Она окончила колледж Meadows School of the Arts в Далласе и занималась совершенно другими делами. Например, она готовилась к свадьбе с американским финансистом Треем Валлеттом, которая состоялась в 2017 году в Мексике. С мужчиной Пластинина познакомилась еще в школе.

О жизни Киры Пластининой сейчас практически ничего неизвестно, она ведет скрытый образ жизни. На ее закрытой странице в Instagram чуть более 80 тысяч подписчиков. По информации СМИ, она не до конца рассталась с миром моды, Кира читает курс о модном бизнесе в Далласском колледже.