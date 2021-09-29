Российские актрисы, которые счастливы в браке с миллионерами

Народная мудрость гласит: не в деньгах счастье. Однако ни одна женщина не будет против, если избранник сможет предложить ей не только руку и сердце, но и надежный финансовый тыл, стабильность и безопасность. Некоторым из отечественных красавиц–актрис повезло встретить в жизни любящего и состоятельного спутника.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Дарья Повереннова

Видео дня

Экспресс газета

Актрису долгое время связывали отношения с коллегами по цеху. В начале 1990-х она вышла замуж за артиста и режиссера Александра Жигалкина – пара вместе училась в «Щуке». В браке родилась дочь Полина, но в начале 2000-х супруги развелись из–за романа Дарьи со звездой фильма «День рождения Буржуя» Валерием Николаевым. Отношения с ним были недолгими – Николаев встретил другую. Сбежал от Поверенновой к разлучнице и следующий возлюбленный – коллега Анатолий Руденко, который был моложе актрисы на десять лет.

Дарья уже было впала в отчаяние, но восемь лет назад встретила вдовца – миллионера Андрея Шаронова. Жена президента Московской школы управления «Сколково» умерла от инсульта, он в одиночку воспитывал сына и дочь. В этом году 48-летняя Дарья и 57-летний Андрей официально оформили свои отношения.

Евгения Крюкова

Экспресс газета

50-летняя звезда фильмов «Петербургские тайны» и «Досье детектива Дубровского» живет в венчанном браке с одним из богатейших людей страны Сергеем Гляделкиным. Бизнесмен стал опорой актрисе в трагический момент. Она тоже пыталась строить отношения с актерами, потом вышла замуж за предпринимателя Александра Карева и родила ему дочь Евдокию. После расставания с Каревым у Евгении закрутился роман с олигархом Михаилом Рудяком, который был женат. Возможно, Крюкова и Рудяк все же узаконили бы отношения, но мужчина неожиданно умер от менингита. Гляделкин был его другом, он не докучал Крюковой ухаживаниями, а просто был рядом, утешал и поддерживал. В ЗАГС пара не пошла, ограничилась церковным таинством. В семье родился сын Миша, а всего детей у Крюковой и Гляделкина шестеро на двоих. Евгения утверждает, что нисколько не сожалеет о пережитом до брака с Сергеем:

Если бы всего этого не случилось, я бы не была такой, какая сейчас. Не было бы, наверное, рядом человека, с которым я хочу прожить всю жизнь. Поэтому я ничего бы не меняла, не жалею ни об одной секунде.

Олеся Судзиловская

Экспресс газета

47-летняя актриса замужем за 54-летним топ-менеджером «Росбанка» Сергеем Дезбанем.

Я благодарна мужу за возможность думать не о том, что я буду завтра есть, а только о том, что я сегодня буду играть, - говорит она.

Пара познакомилась в 2008-м, инициатором стал Дзебань, Судзиловская ему давно нравилась. Помочь вызвался друг Сергея, известный актер Гоша Куценко. Он предложил Олесе, с которой много лет был знаком, встретиться на гастролях в Красноярске, пообещал прислать за ней машину. За рулем старенькой «Волги» под видом шофера оказался бизнесмен Дзебань. Судзиловская разговорилась с мужчиной, даже предлагала ему помочь найти работу в Москве. Узнав правду, не обиделась, а наоборот оценила шутку.

В 2009 году у пары родился сын Артем, затем последовала свадьба. Были в жизни супругов и сложные периоды, однажды ссора случилась публично, и многие начали подозревать, что пара на грани развода. Однако Судзиловская и Дзебань сумели сохранить отношения. В 2016 году у них родился второй сын – Майк. Олеся во всем советуется с мужем.

Его юмор позволяет нам смотреть на возникающие время от времени трудности легко,