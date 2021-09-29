Как выглядят дочери секс-символов Голливуда 90-х

Яркие 90-е подарили нам не только огромное количество культовых фильмов, но и целую плеяду харизматичных звезд-красавцев. На смену им пришли не коллеги-новички, а собственные дочери — яркие, амбициозные и талантливые звезды завтрашнего дня. Выясняем, как выглядят и чем занимаются 10 дочерей главных голливудских ловеласов конца прошлого века.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Райан и Ава Филипп

Видео дня

WMJ.ru

В 1999-м на экраны вышла подростковая драма «Жестокие игры», в которой 25-летний Райан сыграл дерзкого, чувственного сердцееда. Неудивительно, что перед кудрявым красавцем с выразительными чертами лица и проницательным взглядом не смогли устоять не только юные зрительницы, но и партнерша Филиппа Риз Уизерспун. Актеры закрутили роман еще до съемок «Жестоких игр», а свадьбу сыграли сразу после премьеры картины — предложение руки и сердца Райан сделал, когда узнал, что Риз беременна.

В том же 1999-м у пары родилась дочь Ава, а через четыре года — сын Дикон. Но, несмотря на красивую историю любви, Райан и Риз все-таки расстались. После развода дети остались с матерью. Сейчас старшей дочери звезд Аве 21 год — она принимает участие в модельных съемках, занимается дизайном и учится в Калифорнийском университете.

Невозможно не заметить, как звездная наследница похожа на своих знаменитых родителей. А ее бойфренд Оуэн Махони, с которым девушка вместе уже больше двух лет, по иронии судьбы копия молодого Райана.

Арнольд и Кристина Шварценеггер

WMJ.ru

Главная роль в культовом боевике Джеймса Кэмерона навсегда закрепила за Арнольдом образ брутала с «железными» мышцами. Шварценеггер успел не только построить умопомрачительную актерскую карьеру, но и стать многодетным отцом. У актера три сына и две дочери — четверо детей были рождены в браке с Марией Шрайвер, а младшего сына актеру родила на стороне его домработница.

Первая дочь Шварценеггера Кэтрин появилась на свет в 1989 году. Девушка стала писательницей и вышла замуж за Криса Пратта, звезду «Стражей Галактики». Не меньше известна и средняя дочь Арнольда, 30-летняя Кристина. Как и отец, она тоже связала свою жизнь с творчеством и стала продюсером документальных фильмов.

Кстати, в 5 лет у девушки диагностировали синдром дефицита внимания и прописали препараты, вызывающие зависимость, — с ней Кристине пришлось бороться вплоть до студенческих лет. С тех пор девушка стала активисткой движения, борющегося за ментальное здоровье.

Клинт и Франческа Иствуд

WMJ.ru

Звезде лучших вестернов прошлого века Клинту Иствуду уже 91. Но все мы помним, что в молодости от этого красавца с аристократической внешностью было просто не оторвать глаз. А ковбойская шляпа, револьвер и небрежная щетина только подкрепляли его сшибающую с ног мужскую харизму — видимо, именно она стала причиной того, что у Клинта семь детей от разных женщин.

Одна из пяти дочерей Иствуда, Франческа, появилась на свет в 1993-м от актрисы Фрэнсис Фишер. 28-летняя наследница пошла по стопам отца и решила стать артисткой. Первую известность девушка получила благодаря участию в реалити-шоу «Миссис Иствуд и компания», посвященном жизни знаменитой семьи. А позже Франческа снялась в таких картинах, как «Амнезия», «Хранилище» и «Парни из Джерси».

Интересно, что в 2013-м девушка вышла замуж за Джордана Фельдстейна, брата актера Джона Хилла, но уже через неделю пара развелась. В 2017-м Франческа вновь пошла под венец, уже с актером Клифтоном Коллинзом.

Шон и Дилан Пенн

WMJ.ru

Молодой Пенн прославился в основном благодаря брутальным ролям в криминальных драмах «В упор», «Поворот», «Цвета». Хотя привлекательность актера многие поставили бы под сомнение, похоже, у Шона есть свой способ обольщения. Одной из экс-супруг артиста и матерью их детей стала актриса Робин Райт.

В 1991-м у Шона и Робин родилась дочь Дилан. 30-летняя наследница стала моделью и успела попробовать себя в роли актрисы — зрителям она могла запомниться в фильмах «Приговоренные» и «Игра Ганнибала». Но наиболее значимой работой в фильмографии Дилан, конечно, стала недавняя драма «День флага», снятая ее прославленным отцом. Они вместе представили картину на Каннском фестивале но, похоже, что их семейная работа не очень впечатлила критиков, назвавших ее откровенным провалом.

Кстати, в 2013-м Дилан приписывали роман с Робертом Паттинсоном — тогда звезд неоднократно видели вместе на разных мероприятиях. Но Пенн слухи опровергла, и поклонницы «Сумерек» вздохнули с облегчением.

Фил и Лили Коллинз

WMJ.ru

Популярный в 90-х рок-музыкант Фил Коллинз тоже может похвастаться большим и талантливым потомством. У легендарного вокалиста и барабанщика группы Genesis пятеро детей от трех жен. Второй женой Фила стала школьная учительница Джилл Тэвелман, с которой музыкант познакомился после одного из своих концертов. Красивая история любви закончилась сообщением о разводе, которое Коллинз отправил супруге по факсу. Пара распалась, но успела подарить миру прекрасную актрису Лили Коллинз.

Девушка стала второй дочерью музыканта, но прославилась, пожалуй, больше остальных его наследников. Талантливая девочка в детстве посещала актерские курсы и мечтала стать журналисткой — в 15 у нее даже была своя колонка в журнале Elle Girl. Повзрослев, Лили действительно начала работать корреспонденткой, но девушку ждала более успешная карьера.

Сначала Коллинз попала в мир моды и начала сотрудничать с такими именитыми брендами, как Chanel и Lancome, а позже прославилась своими ролями в кино. Самые известные работы Коллинз — «Белоснежка: Месть гномов», «С любовью, Рози», «До костей» и свежий сериал «Эмили в Париже».

Кстати, на днях звездная наследница вышла замуж за режиссера Чарли МакДауэлла. Пара организовала роскошную свадьбу в живописном месте — на горячих источниках Дантон.

Джон и Элла Траволта

WMJ.ru

Траволта прославился еще в 1970-х после участия в картинах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». Но звездный час актера, конечно, наступил после «Криминального чтива» Тарантино, в котором он сыграл роль харизматичного киллера. Несмотря на популярность и успех у женщин, Джон всегда был примерным мужем и семьянином. Почти 30 лет артист состоял в браке с актрисой Келли Престон, которая скончалась от рака груди в 2020-м.

Сейчас овдовевший Джон самостоятельно воспитывает двух детей, 21-летнюю Эллу и 10-летнего Бенджамина. Старшая дочь актера пошла по стопам родителей и решила связать свою жизнь с кино. Юная Элла уже принимала участие в нескольких картинах своего отца — «Ядовитая роза», «Кодекс Готти» и «Так себе каникулы», но большой дебют у нее еще впереди.

Недавно стало известно, что Элла сыграет главную роль в новой экранизации знаменитой книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Фильм расскажет известную историю на современный лад, а Элла станет новой Алисой, путешествующей по чудесной Европе.

Дольф и Ида Лундгрен

WMJ.ru

Звезда боевиков 80-х и 90-х годов Дольф Лундгрен — еще один актер, ставший в свое время кумиром для любителей героев с бесстрашным взглядом и стальным прессом. У брутального Дольфа и его второй супруги, модельерши и дизайнерки Анетт Квиберг, родилось две дочери Ида и Гретта.

Старшая наследница знаменитого отца, 25-летняя Ида, стала успешной моделью. Девушка регулярно появляется на обложках глянцевых журналов и снимается в рекламе разных брендов. Но на карьере модели Ида решила не останавливаться и уже попробовала себя в актерской сфере — в 2009-м она вместе с отцом снялась в триллере «Опасная гастроль».

Скоро девушка появится в еще одном новом боевике, «Падение замка», который снял сам Лундгрен. Кстати, по наследству от Дольфа Иде передалась любовь к боевым искусствам — отец и дочь часто тренируются и занимаются боксом вместе.

Сильвестр и Систин Сталлоне

WMJ.ru

Незаменимый Рокки (и Рэмбо) с идеальным торсом и темными кудрями всегда вызывал восторг зрителей и шел нога в ногу со своим экранным «братом» Шварценеггером. Перед обаянием и мускулами Сильвестра не устояли не только зрительницы по всему миру, но и голливудские актрисы, впоследствии ставшие его женами, Бригитта Нильсен и Дженнифер Флавин. В браке с последней у актера родилось три дочери София, Систин и Скарлет.

23-летняя Систин пока успела прославиться больше остальных звездных сестер. Несмотря на сногсшибательную карьеру отца, девушка никогда не хотела быть актрисой и всегда мечтала о модельном будущем. Систин уже появлялась на страницах таких журналов, как Harper’s Bazaar, Elle и Town&Country.

Но появления на большом экране дочь Сталлоне избежать все-таки не смогла и в 2019-м дебютировала в триллере «Синяя бездна 2». А уже в этом году Систин снялась в новом детективе «Полночь на злаковом поле», в котором главные роли исполнили Меган Фокс и Брюс Уиллис.

Жан-Клод Ван Дамм и Бьянка Ван Варенберг

WMJ.ru

За свою карьеру Жан-Клод Ван Дамм снялся в более чем 50 фильмах, а кумиром молодежи 90-х стал после череды невероятно успешных картин про боевые искусства: «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Самоволка». После такого амплуа на экране сложно даже представить Ван Дамма в роли заботливого отца. Но, как оказалось, и такое возможно — актер был женат пять раз и обзавелся двумя сыновьями и дочерью.

Дочь Бьянка родилась в 1990 году в браке актера с профессиональной бодибилдершей Глэдис Португез. Кстати, на ней актер женился дважды, в 1987-м и 1999-м. В детстве юная наследница, беря пример с родителей, увлеклась спортом и попробовала заниматься боксом, карате и фигурным катанием.

Но уже в 16 лет Бьянка переключилась с тренировок на творчество и дебютировала в фильме «Специальное задание». Сейчас фильмография актрисы насчитывает десяток картин, большинство из которых по семейной традиции сняты в жанре боевика.

Боно и Ив Хьюсон

WMJ.ru

Ирландец Боно прославился как легендарный рок-музыкант и солист U2 — одной из самых успешных рок-групп в мире. Но он занимается не только музыкой — Боно стал основателем четырех фондов помощи беднейшим странам Африки и активно принимает участие в борьбе со СПИДом. А еще музыкант может похвастаться прекрасной семьей и крепким браком с Элисон Хьюсон, с которой познакомился еще в школе.

Супруга родила Боно четырех дочерей, среди которых восходящая звезда Ив Хьюсон. Первую известность девушка получила благодаря ролям в сериале «Больница Никербокер» и фильмах «Робин Гуд: Начало» и «Шпионский мост» Спилберга.