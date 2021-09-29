Знаменитые разлучницы, которые «подвинули» жен своих возлюбленных

Спустя пять лет после развода Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще выясняют отношения на весь мир. А ведь когда-то актер ради возлюбленной ушел от Дженнифер Энистон, с которой состоял на тот момент в браке. «Рамблер» решил вспомнить и других звездных разлучниц, которые увели своих избранников из семьи.

Анджелина Джоли

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Анджелина Джоли познакомилась с Брэдом Питтом на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» - в картине звезды сыграли супругов, которые в тайне друг от друга работают наемными убийцами. Страсть вспыхнула между актерами и в реальной жизни: Брэд Питт, который на тот момент состоял в браке со звездой «Друзей» Дженнифер Энистон, даже ушел из семьи ради новой возлюбленной. Однако его союз с Анджелиной также распался, а скандальные подробности их разрыва обсуждают до сих пор – все из-за того, что знаменитости пока так и не поделили совместно нажитое имущество и детей.

Кстати, после развода с Джоли актер снова сблизился с Энистон – поклонники пары даже понадеялись, что звезды сойдутся, однако этого так и не случилось. Дженнифер позже призналась, что между ней и ее бывшим супругом исключительно дружеские чувства.

Эмбер Херд

Разрыв Эмбер Херд и Джонни Деппа зарубежные СМИ обсуждают до сих пор: десятки судебных заседаний, взаимные обвинения и, как минимум, одна почти разрушенная карьера – вот итог брака звезд. Но так было не всегда: актеры познакомились на съемках «Ромового дневника» и почти сразу же закрутили роман. Ради возлюбленной экранный Джек Воробей оставил Ванессу Паради, с которой он прожил вместе 14 лет, и двух детей. Через три года отношений Херд и Депп официально поженились, а еще через 1,5 года Эмбер подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии.

Блейк Лайвли

Звезда «Сплетницы» стала причиной развода Скарлетт Йоханссон и Райана Рейнольдса. Актер в интервью неоднократно подчеркивал, что разлад в их отношениях с теперь уже бывшей супругой случился еще до его знакомства с Лайвли, но поклонники не верят его словам. Разногласия в семье Рейнольдса начались сразу после окончания съемок фильма «Зеленый фонарь», в которых были задействованы и Райан, и Блейк. Теперь, как пишут в западной прессе, Йоханссон на дух не переносит Лайвли и всячески старается не пересекаться с ней на светских раутах.

Сейчас семья Блейк и Райана считается одной из самых образцовых в Голливуде – звезды воспитывают троих детей и не забывают подшучивать над друг другом в социальных сетях.

Элизабет Тейлор

Роковая красотка и похитительница мужских сердец была замужем восемь раз. Ее четвертым супругом стал молодой певец Эдди Фишер, который на момент знакомства с Тейлор был женат на известной актрисе Дебби Рейнольдс. Музыкант до беспамятства влюбился в Элизабет и бросил ради нее супругу и двоих детей. В свою очередь актриса ради избранника сменила вероисповедание (Фишер исповедовал иудаизм). Что интересно: до всей этой истории Рейнольдс поддерживала хорошие отношения с Тейлор, и многие даже считали их подругами. После развода Элизабет с Эдди актрисы возобновили общение, как ни в чем не бывало.

Карла Бруни