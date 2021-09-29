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4 знаменитые россиянки, которые покорили иностранцев

Мария Иглина
4 часа назад

Ирина Шейк, Наталья Водянова, Анна Курникова — многие русские красавицы вышли замуж за иностранцев. "Рамблер" расскажет о россиянках, которые вскружили головы зарубежным мужчинам.

4 знаменитые россиянки, которые покорили иностранцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наталья Водянова

Первым мужем супермодели Натальи Водяновой из Нижнего Новгорода был британский аристократ Джастин Портман. У пары родились трое детей: два мальчика Лукас и Роман и дочь Нева. Однако спустя десять лет брака Наталья и Джастин приняли решение о разводе. И спустя некоторое время модель познакомилась с французским предпринимателем Антуаном Арно. Позже пара сыграла свадьбу, и теперь живет в Париже вместе с их общими детьми Романом и Максимом и со старшими детьми от первого брака модели.

Анна Курникова

Российская теннисистка познакомилась с испанским певцом Энрике Иглесиасом на съемках клипа Escape, где Анна сыграла возлюбленную музыканта. И с тех пор у пары начались настоящие отношения. Спустя некоторое время Курникова родила ему троих детей: близнецов Николаса и Люси и дочь Машу.

Мария Шарапова

@mariasharapova

Сердце еще одной российской теннисистки украл сначала лидер группы Maroon 5 Адам Левин. Но настоящее счастье Мария обрела с англичанином Александром Гилкс, который владеет многомиллионным состоянием и знаком с принцами Гарри и Уильямом.

Ирина Шейк

О романах модели Ирины Шейк известно многое. Сначала она крутила роман со звездой футбола Криштиану Роналду. Дело до свадьбы так и не дошло, и спустя пять лет отношений пара рассталась. Но зато от следующего избранника, голливудского актера Брэдли Купера, супермодель родила дочь Лею. Однако и этот союз распался.

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