5 звезд, которые не скрывают, что делали пластику

Пугачева перенесла подтяжки под местным наркозом, Сябитова рассказывала о липофилинге ягодиц, а Кудрявцева призывает отказаться от операций.

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В наше время пластические операции — это распространенное явление, но не каждая женщина имеет смелость обсуждать свое преображение. Для артистки важно выглядеть всегда хорошо, ведь на нее ровняются миллионы людей, кто-то от природы может похвастаться красивой и упругой кожей, привлекательной внешностью, а кому-то приходиться «колдовать», чтобы стать самим совершенством. WomanHit вспомнил российских звезд, которые не боятся говорить о пластике.

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Надежде Бабкиной 71 год, и выглядит она превосходно. Но домашние процедуры народная артистка считает менее действенными, чем в кабинете косметолога или пластического хирурга. Артистка признавалась:

«Я прекрасно отношусь к пластической хирургии! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам. По-моему, здесь всё зависит от того, к кому ты попадешь. Это как музыка: в чьих руках инструмент, так он и звучит».

За плечами у певицы множество операций, например, ринопластика, подтяжка и липолифтинг.

Алла Пугачева хорошо относится к пластике, но пытается не злоупотреблять ей. Певица призналась, что корректировала верхнюю часть лица и скулы.

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В одном из интервью на вопрос про пластику Примадонна ответила так:

«Я что, сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки».

Роза Сябитова рассказывала, что на различные пластики потратила круглую сумму.

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Ведущая «Давай поженимся» делала и контурную пластику, и подтяжку лица, и увеличение груди, и липофилинг ягодиц. Последней процедурой она была недовольна — очень быстро исчез эффект. Роза решилась еще на одну пластику — интимную. В одном из интервью телеведущая поделилась с поклонниками:

«Мало кто понимает, но в нашем возрасте интимная пластика бывает просто необходима. Я тоже честно об этом говорю: не для одного только качественного секса это делается, но и для того, чтобы восстановить здоровье в самой „тонкой“ сфере».

Лера Кудрявцева призналась, что делала себе операцию по увеличению груди и очень жалеет об этом. На импланты давали пожизненную гарантию, но одна капсула лопнула, и содержимое вытекло, так ведущая проходила несколько лет.

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В интервью Кудрявцева рассказывала:

«15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости"».

Она призывает несколько раз обдумать решение об увеличении груди, а может, и вовсе отказаться от него.

Да, я сделала операцию. Подтянула глазки, точнее, бровки и лобик,

— призналась ведущая.

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