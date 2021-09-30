Как сейчас выглядит Амалия Мордвинова

47-летняя Амалия Мордвинова была одной из самых успешных театральных актрис 2000-х годов. Вот только личная жизнь у звезды не сложилась, а на фоне такого фиаско Амалия завязала и с карьерой. В кино, как и на сцене театра, она больше не появляется. Актриса даже уехала из России.

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Роковую красотку Амалию Мордвинову вряд ли забудет хоть один зритель, который видел, как актриса блистает на сцене. «Рыжая бестия» прославилась благодаря своим театральным ролям: она и Анна Болейн в спектакле «Королевский игры», и Дафна из «Цветка смеющегося». Засветилась актриса и в кино, блестяще отыграв мстительницу в фильме «Охота на Золушку».

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Карьера Мордвиновой складывалась весьма удачно, а о личной жизни актрисы ходили целые легенды. Замужем она была три раза – все браки оказались неудачными.

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Первым супругом артистки стал звукорежиссер театра «Ленком» Игорь Зорин. Поговаривают, что Амалия согласилась выйти замуж за мужчину, который старше ее на 18 лет, только назло своей первой любви. Брак долго не продлился: недавно Амалия все-таки призналась, что изменяла первому супругу.

Во второй раз Амалия вышла замуж за предпринимателя Александра Гольданского. В этом браке актриса впервые стала мамой – у нее родилась дочь Диана. Мордвинова уделяла больше времени работе, нежели семье. В итоге актриса ушла от супруга, а Диана уехала вместе с отцом в Америку.

Третьим и последний брак у артистки с бизнесменом Вадимом Беляевым. Ему Амалия родила сына Германа, а также дочерей Евангелину и Серафиму. Отношения продлились плоть до 2009 года, а затем супруги развелись.

Кроме того, ходит бесчисленное множество слухов о романах Мордвиновой с коллегами по театру (взять хотя бы того же Александра Лазарева-младшего).

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