Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании

Королева Испании Летиция входит в число самых стильных и спортивных женщин-монархов в мире. Она умеет дорого выглядеть в вещах из масс-маркета, но в то же время не пренебрегает одеждой люксовых модных домов. Ее свадьба с принцем Фелипе Астурийским стала одной из самых роскошных в мире, а стоимость дизайнерского подвенечного платья составила восемь миллионов долларов. В то же время в шкафу королевы полно скелетов: скандалы со свекровью, картина, на которой она изображена обнаженной, и многочисленные романы. Об образе жизни испанской Золушки, как ее называют на родине, — в новом материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях всех времен и народов.

«Я женился на женщине, которую люблю»

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22 мая 2004 года к экранам телевизоров устремились 1,5 миллиарда зрителей. Все они внимательно следили за роскошной церемонией в мадридском соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Невеста Летиция выглядела взволнованной, у входа ее с нетерпением ожидала огромная толпа. В сопровождении отца и двух подруг она, держа в руках букет белых лилий, проходила к алтарю.

Свадебный наряд кремового цвета, выполненный из шелка с золотыми вкраплениями, вызвал особое восхищение. Его создал испанский кутюрье Мануэль Пертегас. Особой деталью наряда послужил высокий воротник, отделанный белой вышивкой с изображением колосьев и лилий — частей герба принца Фелипе Астурийского, ее будущего супруга.

Свадебное платье Летиции считается одним из самых дорогих королевских нарядов в истории, оно оценивается почти в восемь миллионов долларов

Дополнял наряд четырехметровый шлейф, а также алмазная тиара стоимостью свыше 680 тысяч долларов. Испанцы уже видели ее в 1962 году, когда королева София, будущая свекровь Летиции, надевала ее на свадьбу с королем Хуаном Карлосом.

Пока священнослужитель проводил мессу, будущие супруги обменялись влюбленными взглядами. Публика, следившая за каждым их шагом, была в восторге. После церемонии молодожены сели в Rolls-Royce, чтобы проехаться по улицам Мадрида и поприветствовать своих поклонников.

Следующей остановкой стал Королевский дворец. Когда Летиция и Фелипе вышли на балкон, все с замиранием сердца ждали традиционного поцелуя молодоженов на публике. Однако в этот раз пара их разочаровала — целоваться на глазах у всех муж и жена не стали.

После этого — праздничный банкет, на который пригласили полторы тысячи человек. Среди гостей числились королевские особы из разных стран мира. Их ждали более тысячи бутылок дорогого шампанского, блюда высокой кухни и двухметровый праздничный торт. Свадьба обошлась чете в 25 миллионов долларов. Во время торжества всех присутствующих особенно тронули слова молодого супруга: «Я счастлив, потому что осуществил свою заветную мечту — женился на женщине, которую люблю».

В октябре 2005 года у Летиции и Фелипе родилась первая дочь — инфанта Леонор, а через полтора года вторая — инфанта София.

«Прощай, принцесса»

Многие в стране считали, что Летиция — не пара наследному принцу: разведенная женщина, да и к тому же простолюдинка. Она родилась в небольшом городке Овьедо, расположенном на северо-западе Испании, в семье журналиста и медсестры. В детстве Летиция увлекалась балетом и музыкой.

Будущая королева окончила факультет журналистики в престижном Мадридском университете Комплутенсе (UCM), успела поработать в ведущих испанских СМИ: EFE, ABC, La nueva Espana, получила самую престижную награду для молодых журналистов Larra Award, а также стала ведущей вечернего выпуска новостей на главном испанском телеканале TVE. В 16 лет она вышла замуж за Герреро Переса, преподавателя литературы из университета Эстремадуры Алонсо. Они расстались после десяти лет брака.

Летицию всегда окружали поклонники. От одного из них она забеременела в 2002 году и сделала аборт, в то время в Испании процедура считалась незаконной. Эта история всплыла через десять лет — ее рассказал двоюродный брат королевы Дэвид Рокасолано. Разразился скандал, однако королевская семья приложила все усилия, чтобы его замяли.

Но Дэвид на этом не остановился и опубликовал биографию кузины под названием «Прощай, принцесса». В книге он раскрыл все секреты двоюродной сестры и, в частности, сообщил о том, что в подростковом возрасте она пробовала наркотики. Помимо этого, он пожаловался на непростой характер родственницы: «Она слишком много говорит и командует, поэтому создается впечатление, что она главная в семье».

Сами испанцы убедились в этом чуть позже. Уже в день помолвки Летиция нарушила королевский протокол. Она перебила жениха, общавшегося с журналистами, со словами: «Дай мне сказать». «Испанская Золушка командует будущим мужем и уже показывает властный характер», — отреагировали СМИ.

Обнаженная натурщица

Массовое недовольство вызвал другой скандал, произошедший после пасхальной службы в апреле 2018 года. Выйдя из кафедрального собора Санта-Мария в Пальма-де-Майорке, свекровь Летиции, королева София, решила позировать для фотографов вместе с внучками. Но мать девочек помешала съемке. Загородив камеру спиной, она что-то сказала свекрови и увела дочерей. При этом одна из них — принцесса Леонор — небрежно оттолкнула руку бабушки. В сети поползли слухи о том, что София и Летиция не ладят.

Впервые об этом случае рассказала испанская журналистка Пилар Эйр. По ее словам, с приходом Летиции семья начала разваливаться. Во время одного из частных визитов в Грецию королева София якобы пожаловалась, что теперь ей нет места в Ла Сарсуэла. Она также заявила, что видит внучек только на официальных мероприятиях, поскольку Летиция не позволяет им встречаться в неформальной обстановке. Зато во дворце поселилась мать невестки и постоянно проводит время с детьми.

Периодически всплывали неприятные истории из прошлого королевы. Выяснилось, что во время учебы в Мексике она познакомилась с молодым художником Вальдо Сааведра. Летиция стала натурщицей для влюбленного в нее мужчины, и на одной из картин он изобразил ее с обнаженной грудью. В руках Летиция держала бумажный самолетик

Известно, что холст настолько понравился ресторатору из Акапулько, что он купил его и повесил в обеденном зале своего ресторана. Этот портрет увидел музыкант местной рок-группы и перенес его на постер нового альбома, однако будущий король Испании Фелипе не придал значения этим фактам.

Принц рассказывал, что искра между ним и Летицией вспыхнула еще при знакомстве. Влюбленные стали встречаться тайно, поскольку он боялся осуждения родителей. Через несколько месяцев на тот момент ведущая телеканала TVE уволилась, и пара объявила о помолвке в королевском дворце Эль-Пардо.

Присутствовавшие на церемонии три сотни журналистов долго обсуждали роскошные подарки, которые возлюбленные преподнесли друг другу в честь будущей свадьбы: Летиция получила кольцо из белого золота с россыпью бриллиантов почти за миллион долларов, а ее жених — сапфировые запонки.

Следующие два месяца Летиция провела в обществе будущей свекрови. Королева София учила ее дворцовому этикету: как правильно улыбаться, есть, сидеть, ходить, носить одежду и многому другому.

«Королева пластики»

Испанцы не сразу полюбили Летицию. Многие считали ее холодной амбициозной карьеристкой, помешанной на своей худобе, нарядах и пластических операциях.

Став принцессой Астурийской, Летиция бросилась «улучшать» свою внешность. Вначале она перенесла ринопластику, затем «смягчила» линии подбородка и челюсти. СМИ уверены, что после рождения двух дочерей Летиция сделала и маммопластику. Из-за изменения внешности испанской королевы Музею мадам Тюссо пришлось несколько раз переплавлять ее восковую куклу. Саму Летицию в народе прозвали «королевой пластики». Ходили слухи, что она больна анорексией.

Впрочем, сама королева эту информацию опровергает. По ее словам, она много тренируется, занимается зумбой, йогой, а также соблюдает популярную среди голливудских звезд диету: в основном потребляет блюда из лосося, зеленых овощей и лесных ягод.

Первое, что сделала Летиция, переехав в королевский дворец, — приказала установить повсюду солнечные батареи, заменить все лампочки в доме на LED, запретила покупать алкоголь, сахар и фастфуд, а также обрабатывать лужайки и сады пестицидами. В принтеры она попросила заправить переработанную бумагу.

Летиция и ее супруг, король Филипп VI, любят демонстрировать, что близки к своему народу. Они не стесняются держаться за руки, обмениваться поцелуями, ходить на вечерние сеансы в свой любимый кинотеатр Cine Ideal. Их дочери приглашают домой одноклассников, носят платья Zara или Sfera стоимостью 15 евро.

Иногда в очереди на кассу в магазинах Mango или Massimo Dutti можно встретить и саму Летицию вместе с ее личной стилисткой. Помощница появилась у королевы шесть лет назад. Благодаря ее труду в гардеробе Летиции кроме испанских дизайнеров появились вещи Victoria Beckham, Temperley London, Maje.

В июне 2021-го Летиция оказалась в центре внимания, появившись на публике в старой одежде из масс-маркета. В Мадриде королевская чета принимала президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жену Ким Чжон Сук. Супруга короля Филиппа VI надела платье Massimo Dutti, которое стоило менее 100 евро. СМИ выяснили, что год назад Летиция уже надевала это платье — во время рабочей поездки вместе с мужем в Астурию.

Сторонники разумного потребления поддерживают Летицию. Зачастую королева перешивает вещи, подаренные ей на свадьбу, или же донашивает кое-какие платья за свекровью

В месяц королева получает 11,6 тысячи евро, король — 21 тысячу евро. Филипп VI официально отказался от многомиллионного наследства отца, короля Хуана-Карлоса I. За обучение старшей дочери, принцессы Леонор, в Уэльсе семья заплатила 76,5 тысячи евро из личных средств.

Летицию и ее супруга называют одной из самых счастливых королевских пар. При этом на случай развода королева тоже защищена — она получит крупную денежную компенсацию и право жить в летней и зимней королевских резиденциях. Однако право опеки над дочерьми у нее отберут.