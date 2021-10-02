Загадочные самоубийства звезд, которые вызывают вопросы

Суициды среди звезд – явление не такое уж редкое. Но самоубийства некоторых селебрити произошли при таких загадочных обстоятельствах, что вызывают множество вопросов, самый популярный из которых: а был ли уход из жизни добровольным?

Мэрилин Монро

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Передозировка наркотиками – так звучит официальная версия смерти секс-символа XX века. Со дня ее гибели прошло уже более полувека, но многие до сих пор считают, что самой знаменитой блондинке помогли уйти из жизни.

Выдвигаются предположения, что знаменитость убрало ЦРУ, которое таким образом решило надавить на клан Кеннеди. По другой версии, в смерти звезды виноват Роберт Кеннеди, который боялся того, что о его романе с Мэрилин узнают все. Существует и третий вариант развития событий: Монро – жертва мафиозных разборок.

Как бы там ни было, самоубийство актрисы до сих пор вызывает много вопросов, и виновные в ее смерти, если они есть, не найдены.

Анна Николь Смит

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В феврале 2007 года бездыханное тело модели было обнаружено в отеле. Эксперты долго не могли дать точный ответ на вопрос, из-за чего погибла одна из главных секс-символов девяностых: воспаление легких или же передозировка сильнодействующими лекарственными препаратами (их концентрация в крови звезды была запредельной).

В пользу версии самоубийства говорит то, что за год до этого Анна потеряла сына и очень тяжело переживала это. Однако мать модели считала, что отправиться на тот свет дочери помог ее муж Говард Стерн. Но доказать его причастность к смерти звезды не удалось.

Джордж Ривз

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Один из первых исполнителей роли Супермена был найден мертвым в своем доме в июне 1959 года. Казалось бы, все ясно: актер решил добровольно свести счеты с жизнью. Но улики, которые были обнаружены на месте гибели мужчины, говорили о том, что ему помогли расстаться с жизнью. Люди, которые находились в одном помещении с Джорджем, не очень-то и спешили сообщать об инциденте полиции. К тому же в комнате, где произошла трагедия, были разбросаны патроны — значит, перед смертью Ривза здесь произошла драка. Однако доказать причастность этих людей к гибели актера не удалось.

Курт Кобейн

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По официальной версии, 5 апреля 1994 года лидер группы Nirvana принял ударную дозу героина и выстрелил себе в голову из ружья. Причем тело музыканта пролежало в его доме три дня. В пользу версии суицида говорило и то, что Кобейн оставил предсмертную записку, в которой он сообщил, что перестал получать удовольствие от того, что делает.

Однако поклонники Курта не могли поверить в то, что их кумир решил добровольно уйти из жизни и выдвинули версию о том, что его смерть была неслучайной.

Главной подозреваемой в гибели культового музыканта стала его жена Кортни Лав, которая якобы жаждала получить все состояние супруга. Частный детектив Том Грант, занимавшийся расследованием, утверждал, что на ружье не было отпечатков самого Кобейна. Да и концентрация наркотических веществ в его крови была смертельной, поэтому он вряд ли бы смог взяться за оружие.

В 2014 году детектив добился того, чтобы дело об убийстве Курта Кобейна вновь было возобновлено. Но Эд Хоук, который утверждал, что Кортни Лав предлагала ему убить мужа, погиб при весьма странных обстоятельствах, попав под поезд.

Честер Беннингтон

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Лидера группы Linkin Park нашли повешенным в июле 2017 года в частной резиденции. Рядом валялась полупустая бутылка спиртного, никакой предсмертной записки не было. Предполагается, что музыкант не смог справиться с депрессией, которая долгое время преследовала его.

Но поклонники Честера считают, что у него не было причин для совершения суицида. Более того, многие уверены, что смерть звезды – убийство по политическим мотивам. По слухам, у Беннингтона были доказательства того, что штаб демократов торговал детьми и продавал наркотики. И музыкант не собирался молчать об этом.