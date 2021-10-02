Раскрыты подробности о смерти жены Прохора Шаляпина

На днях СМИ написали о смерти жены певца Прохора Шаляпина. 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от коронавируса.

Фото: @shalyapin_official @shalyapin_official

О том, как проходили последние недели жизни женщины рассказал ее близкий друг Виктор в интервью для sobesednik.ru.

По его словам, в начале Татьяна не хотела обращаться в больницу и решила лечиться самостоятельно дома. Однако через неделю ее состояние ухудшилось, а болезнь только прогрессировала. Когда ее доставили в больницу, врачи диагностировали поражение легких и настояли на госпитализации.

Первые три недели женщина была в сознании с полной уверенностью, что справится с недугом. Но с каждым днем состояние Татьяны ухудшалось и организм слабел. К 29 августа ее уже подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В коме женщина пробыла месяц, но не приходя в сознание умерла. Это случилось в одной из киник США.

Шаляпин в это время находился в России, а позже опубликовал трогательное видео с женой. На кадрах они в одинаковых толстовках гуляют по парку и смеются. В комментариях подписчики писали слова поддержки артисту.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда...", — писал Прохор.

Вопрос наследства Татьяны решается сейчас. Мать Прохора заявила, что певец откажется от наследства, оставив все родителям Татьяны.